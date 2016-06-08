Бюджет 2017 - "під ялинку"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міністр фінансів Олександр Данилюк каже, що вони втомилися бути касирами

У середу уряд має подати до парламенту свої перші напрацювання щодо бюджету на 2017 рік - бюджетну резолюцію. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк. Водночас він визнав, що цього року урядові не вдасться втілили один із вже оголошених планів - започаткувати планувати бюджет не на один, а на три роки.

Знову не вдалося

"Резолюція не буде трирічною... На жаль, часу не вистачило. Але в майбутньому будемо відстоювати наявність середньострокової перспективи", - заявив Олександр Данилюк, додавши, що українські міністри фінансів вже втомилися "бути касирами".

За словами міністра фінансів, дуже важко пояснити потребу у цьому пересічним українцям, але урядовці і бізнесмени добре розуміють, що без цього "неможливо проводити навіть секторальну реформу".

Разом із тим, плани зробити бюджетне планування більш довгостроковим містилися у оприлюдненій урядом програмі пріоритетних кроків на 2016 рік.

Застосування середньострокового планування бюджету передбачено Бюджетним кодексом, який, утім, постійно порушується в ході бюджетного процесу. В Україні вже стало традицією ухвалювати бюджет "під ялинку".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Українські депутати вже звикли ухвалювати бюджет "під ялинкою" - в останні години року

Згадки про потребу планувати бюджет довше, ніж на рік є і в Угоді про асоціацію з ЄС, і в Меморандумі про співпрацю з МВФ.

Кому це потрібно?

Голова представництва МВФ в Україні Жером Ваше каже, що саме зараз в Україні склалися сприятливі умов для того, аби спробувати планувати наперед: фінансова ситуація стабілізувалася, є позитивні зрушення у прозорості бюджету і державних закупівлях.

Але для того, щоб почати планувати довгостроково потрібні адекватні прогнози доходів і видатків бюджету, фіскальних ризиків, а також визначення пріоритетів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Представник МВФ Жером Ваше вважає, що Україні вже пора почати довгострокове планування

Жером Ваше вважає, що почати можна було б з інвестиційної політики. Важливим є також середньострокове планування видатків на освіту, медицину і пенсійну реформу.

Вже зараз варто почати думати про стабілізацію пенсійної системи, адже дефіцит Пенсійного фонду сягнув 145 млрд грн.

На думку оглядачів та урядовців, цей дефіцит сформувався після того, як майже удвічі знизили ставку Єдиного соціального внеску.

Таким чином уряд хотів простимулювати вихід зарплат із "тіні". Проте водночас саме за рахунок ЄСВ поповнювалися рахунки Пенсійного фонду, у якому тепер утворилася "тимчасова" дірка.

Якщо ви починаєте податкову реформу, і бачите, що буде тимчасове зниження доходів, ви маєте точно знати, коли доходи повернуться Анатолій Максюта, Інститут суспільно-економічних досліджень

"Якщо ви починаєте податкову реформу, і бачите, що буде тимчасове зниження доходів, ви маєте точно знати, коли доходи повернуться", - коментує ситуацію Анатолій Максюта, який працював на керівних посадах і в міністерстві економіки, і у міністерстві фінансів.

Ще одним "кровно" зацікавленим у довшому плануванні бюджету суб'єктом є бізнес, який давно працює в умовах податкової, курсової і регуляторної невизначеності в Україні.

Урядові ініціативи-одноденки не тільки не мають якоїсь логіки, але й спотворюють ринок, каже співголова комітету з питань банківських та фінансових послуг Американської торговельної палати Ігор Олехов.

Наприклад, раптове запровадження 2% податку на обмін валюти одразу відкинуло значну частину ринку у "тінь". Та й загалом, каже пан Олехов, з точки зору бізнесу відсутність планування означає, що у вас немає бачення, чого ви хочете досягти.

Поки що ж, як виглядає, попри плани та озвучені обіцянки, певним досягненням можна буде вважати ухвалення бюджету на наступний рік із дотриманням норм Бюджетного кодексу - тобто, до 1 грудня поточного року.

Поки що уряд порушив графік лише на 8 днів. По закону бюджетна резолюція має бути в парламенті до 1 червня.