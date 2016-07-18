Український експорт до ЄС зростає

Копирайт изображения UNIAN Image caption Зерно є другою статтею українського експорту

За даними Державної служби статистики, за січень-травень 2016-го український експорт до ЄС зріс на 4,5% порівняно з відповідним періодом минулого року і становив майже 40% від загального експорту країни.

За цей же період імпорт із країн ЄС зріс на 3,3%, що складає 44,6% усього імпорту.

Від 1 січня 2016 року між Україною та ЄС почала діяти угода про вільну торгівлю. Її противники висловлювали побоювання, що така торгівля із ЄС призведе до значного збільшення європейського імпорту, тоді як Україні не вдасться наростити свій експорт до ЄС. Статистика за перші п'ять місяців дії угоди свідчить, що цього не сталося. Але сальдо торгівлі України із Євросоюзом залишається від'ємним і становить понад 1 млрд дол.

Загальне сальдо зовнішньої торгівлі також є негативним. Імпорт за перші п'ять місяців цього року переважає експорт на 694 млн дол. Минулого року за той самий період експорт хоч і не набагато (на 128 млн дол), але переважав імпорт.

З іншого боку, український експорт зменшується не такими темпами, як минулого року. За січень-травень 2016 року скорочення становило 11,5%, якщо порівнювати із відповідним періодом минулого року. У січні-травні 2015 року загальне скорочення експорту було 34,6%.

За даними Держслужби статистики, експорт до країн СНД становив 20% від загального.

Із них на Росію, колись головного торговельного партнера України, припадає 8,8%. Імпорт із РФ становить 12% від загального імпорту. При цьому експорт до Росії скоротився на 36,2%, а імпорт - на 44,2%.

РФ залишається провідним торговельним партнером України, якщо рахувати окремі країни. Але обсяги експорту-імпорту на російському напрямку є на порядок нижчими, ніж обсяги торгівлі із Євросоюзом (як із об'єднанням країн).

Топ-5 напрямків експорту українських товарів (січень-травень 2016 року):

ЄС - 5,397 млрд дол.

Росія - 1,199 млрд дол.

Китай - 0,97 млрд дол.

Єгипет - 0,968 млрд дол.

Польща - 0,822 млрд дол.

Топ-5 напрямків імпорту до України (січень-травень 2016 року):

ЄС - 6,424 млрд дол.

Росія - 1,732 млрд дол.

Китай - 1,672 млрд дол.

Німеччина - 1,589 млрд дол.

Білорусь - 1 млрд дол.

Головними статтями українського експорту залишаються метали (3,124 млрл дол., із них чорні метали - 2,714 млрд дол.), продукція рослинного походження (2,934 млрд дол., із них зерно - 2,327 млрд дол.) і продукція машинобудування (1,401 млрд дол.).

Експорт металургії падає (на понад 26% у порівнянні із січнем-травнем 2015 року), а експорт аграрної продукції зростає (на 1,7%).

Головною статтею імпорту залишається продукція машинобудування (2,767 млрд дол.) і паливо - газ і нафта, яких за перші п'ять місяців цього року Україна придбала на 2,4 млрд дол.