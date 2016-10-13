Китай випереджає США за кількістю мільярдерів

Копирайт изображения AFP Image caption Ван Цзяньлінь очолив список китайських багатіїв

Оновлений список багатіїв Китаю засвідчив, що в країні живе більше доларових мільярдерів, ніж у США. І відрив китайців зростає.

Зараз у Китаї живуть 594 мільярдери, у США - 535.

Список китайських мільярдерів очолює Ван Цзяньлінь. Це власник Dalian Wanda (нерухомість), який має понад 32 млрд доларів.

Другий - голова компанії Alibaba (інтернет-торгівля) Джек Ма. Його статки за останній рік зросли на 41% і сягнули понад 30 млрд дол. Третій - власник Tencent (інтернет-ігри) Поні Ма із 24,6 млрд дол.

Рейтинг укладає шанхайський видавничий дім Hurun. Його вважають одним із найбільш точних при оцінці статків китайських багатіїв. Його часто порівнюють із американським Forbes. Список оприлюднюється щороку впродовж останніх 18 років.

Раніше Hurun оприлюднив також глобальний рейтинг, який уперше показав, що китайські мільярдери випередили за кількістю американських.

При цьому за розмірами статків жоден із китайських супер-багатіїв не потрапив до світової Топ-20.

Копирайт изображения EPA Image caption Перші великі статки в Китаї створювалися у промисловості і будівництві

Лідером із нарощення капіталу став Яо Чжен, власник Baoneng Group, яка інвестує у нерухомість. Його статки зросли на 820% - до 17,2 млрд дол.

Голова правління видавництва Hurun Руперт Хогверф каже, що історія успіху саме цього бізнесмена демонструє останні зміни у китайській економіці: "Модель, за якою створює свої статки Яо Чжен, є прикладом нової хвилі багатства у Китаї. 20 років тому перші гроші у Китаї приходили від торгівлі, потім було виробництво, нерухомість, ІТ, але тепер більше йдеться про використання ринку капіталу для фінінвестицій".

Більшість із китайських мільярдерів живуть у Пекіні, Шенчжені, Шанхаї та Ханчжоу.

Світовий рейтинг Forbes очолює засновник Microsoft Білл Гейтс із 75 млрд дол. За ним ідуть власник Zara Амансіо Ортега і легендарний інвестор Уоррен Баффетт.