Samsung втратить близько $5,4 млрд через Galaxy Note 7
Південнокорейська компанія Samsung повідомила, що втратить щонайменше 5,4 млрд доларів внаслідок відкликання з ринку смартфонів Galaxy Note 7.
Відповідно до останнього звіту, в третьому кварталі цього року збитки компанії склали близько 2,3 млрд доларів.
Раніше компанія Samsung повідомила про призупинення продажів, а потім про зняття з виробництва телефону Galaxy Note 7.
Акції Samsung відразу впали приблизно на 8%, а потім ще на 3%.
Galaxy Note 7 почали продавати в серпні цього року.
Незабаром покупці почали скаржитися на браковані батареї, які загоряються під час зарядки.
Деякі авіакомпанії закликали не використовувати цю модель телефону на борту літаків та не здавати їх в багаж.
Galaxy Note 7 мав стати головним конкурентом iPhone 7 компанії Apple на ринку смартфонів.
Попри невдачу, Samsung Electronics очікує отримати 5,2 трильйони дол. прибутку в третьому кварталі цього року.