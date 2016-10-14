Samsung втратить близько $5,4 млрд через Galaxy Note 7

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Південнокорейська компанія Samsung повідомила, що втратить щонайменше 5,4 млрд доларів внаслідок відкликання з ринку смартфонів Galaxy Note 7.

Відповідно до останнього звіту, в третьому кварталі цього року збитки компанії склали близько 2,3 млрд доларів.

Раніше компанія Samsung повідомила про призупинення продажів, а потім про зняття з виробництва телефону Galaxy Note 7.

Акції Samsung відразу впали приблизно на 8%, а потім ще на 3%.

Копирайт изображения Reuters Image caption Користувачі Samsung повідомили, що загоряються батареї навіть у оновлених версіях Galaxy Note 7

Galaxy Note 7 почали продавати в серпні цього року.

Незабаром покупці почали скаржитися на браковані батареї, які загоряються під час зарядки.

Деякі авіакомпанії закликали не використовувати цю модель телефону на борту літаків та не здавати їх в багаж.

Galaxy Note 7 мав стати головним конкурентом iPhone 7 компанії Apple на ринку смартфонів.

Попри невдачу, Samsung Electronics очікує отримати 5,2 трильйони дол. прибутку в третьому кварталі цього року.