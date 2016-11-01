Блиск і злидні української еліти: про що розповіли е-декларації

Копирайт изображения UNIAN Image caption Єдиний державний реєстр електронних декларацій може виявитися "скринькою Пандори" для України

За горами готівки, сотнями квадратів нерухомості й гектарів землі, а також колекціями дорогих годинників, які задекларували українські посадовці, криються важливі явища в українській економіці та суспільстві, - кажуть експерти, опитані ВВС Україна.

Не депозити, а готівка. Не гривня, а валюта

Після оприлюднення електронних декларацій розповіді про те, що Віктор Янукович, втікаючи з України, вивозив готівку "камазами" (на відео), вже не сприймаються як анекдот, - каже публіцист і політичний оглядач Сергій Руденко.

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Навіть за поверхового огляду декларацій в очі впадають мільйони готівкових коштів, про які можновладці були змушені звітувати вперше. При цьому українські посадовці віддають перевагу твердій валюті - доларам, євро і фунтам, а не гривні. Суми коштів на банківських рахунках зазвичай є на порядок меншими, ніж готівкові.

Політики повинні демонструвати приклад і довіряти банківській системі Петро Порошенко, президент України

Винятки з цього правила досить нечисленні. Наприклад, президент Петро Порошенко наголошує, що зберігає гроші у банках. На банківських рахунках президента - майже 540,5 тис. грн, понад 26 млн доларів і понад 14 тис. євро.

"Я принципово зберігаю кошти у банках - 27 млн доларів, з кожного цента яких сплачено податки до бюджету України. Хоча маю і деякі готівкові кошти: 800 тис. грн і 60 тис. доларів. Вважаю, що політики повинні демонструвати приклад і довіряти банківській системі".

Щоправда, президент нічого не згадав про довіру до національної валюти.

Голова Національного банку Валерія Гонтарева, яка неодноразово закликала українців не купувати долари і нести гривні у банки, має 1,831 млн доларів на рахунку у "Державному експортно-імпортному банку України", і лише 61,9 тис. грн на рахунку в "Ощадбанку".

Приблизно однакові суми на банківських рахунках і готівкою - 758 тис. доларів на депозитах і 735 тис. доларів готівкою - має секретар РНБО Олександр Турчинов.

Народні депутати від БПП Богдан та Ярослав Дубневич задекларували на себе та членів родин понад 700 млн грн. готівки. До цього ще є майже 20 млн доларів і 5 млн євро на двох. На банківських рахунках у Богдана Дубневича ще - 10,4 млн грн, у Ярослава Дубневича - 2,3 млн грн.

Різновекторність заощаджень продемонстрував співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко, дружина якого має депозити не тільки у гривнях, доларах і євро, але й у рублях - понад 6,714 млн.

Статки урядовців дещо скромніші, але все одно вражають.

Покажіть мені банк, де можна тримати гроші! Олег Ляшко, лідер Радикальної партії

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман задекларував готівки на 870 тис. доларів, 460 тис. євро, і 2,28 млн грн. На порядок менші суми прем'єр тримає на рахунках у "Креді агріколь", "Приватбанку" і "Промінвестбанку".

Міністр фінансів Олександр Данилюк задекларував 155 тис. доларів у готівці, тоді як на рахунках в "Укрсоцбанку" - 1,243 тис. доларів і 3,226 тис. грн, а також ще трохи більше 1 тис. грн у "Приватбанку".

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має готівкою понад 1 млн доларів, 450 тисяч євро та 4,350 млн грн. На рахунках у банках - лише 1,677 млн гривень. Його попередник на цій посаді, а нині голова Фонду державного майна Ігор Білоус має 1,2 млн грн, 970 тис доларів і 40 тис. євро у готівці, кошти на банківських рахунках - на порядки менші.

Копирайт изображения Nazar Kholodnytskyi Image caption Банка із валютою судді Чауса вже не здається анекдотом

"Покажіть мені банк, де можна тримати гроші!" - так пояснив шокуючі цифри лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який задекларував 740 тис доларів, 90 тис. євро і 890 тис грн готівки.

Так вони оцінюють якість роботи Національного банку, особливо щодо валютно-курсової політики, а також нагляду за комерційними банками Олександр Савченко, екс-заступник голови НБУ

"Це так вони оцінюють якість роботи Національного банку, особливо щодо валютно-курсової політики, яка обумовлює процес девальвації, а також нагляду за комерційними банками, - каже екс-заступник голови НБУ, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. - Третина банків вже закрита. І, мабуть, є очікування, що ще кілька банків буде оголошено банкрутами. Звідси і тяга до готівки і валюти".

Окрема історія із декларуванням готівки сталася із депутатом від "Волі народу" Сергієм Мельничуком. Він заявив, що має трильйон гривень у готівці, хоча уся гривнева маса на вересень 2016 року становила 355 млрд грн. Депутат пояснив це бажанням привернути увагу до проблеми задекларованої готівки, і пообіцяв виправити навмисну помилку у своїй декларації.

Олександр Савченко припускає, що якась частка задекларованої готівки пояснюється бажанням легалізувати незаконні доходи і зробити "заначку" на майбутні декларації:

"Тут такий парадокс: найбагатші чиновники і депутати, які мають офіційні джерела поповнення своїх рахунків, суттєво - у 10-15 разів - занижують обсяги готівки. А ті, хто таких джерел не мають, а отримують нелегальні доходи, наперед створюють собі легальні пояснення майбутніх витрат, які потім треба буде знову вносити в декларацію".

Земля - не товар, але власники є

Копирайт изображения UNIAN Image caption Може, декларація Віктора Януковича не дуже відрізнялася б від інших?

Привертає увагу і кількість землі та нерухомості, яку задекларували посадовці.

Лідер фракції БПП Ігор Гринів задекларував чотири земельні ділянки у Київській області на 10 390 кв м, і будинок на 577 кв м там же. Його заступник у фракції - Ігор Кононенко прозвітував про нерухомість на 1,862 млрд грн у Києві та області. Це 7 земельних ділянок, 6 житлових будинків та квартира у Києві на 236 кв м.

Окреме питання - земля поблизу села Козин у Київській області. Там право власності на житловий будинок у 1,331 тис. кв м , а також на три ділянки загальною площею майже у 42 тис. кв м має президент Порошенко.

Будинок на 414 кв м у Козині, а також земля до нього задекларовані і на дружину голови ДФС Романа Насірова. Втім, на порядок більше землі голова ДФС має в селі Количівка Чернігівського району Чернігівської області загальною площею на майже 50 тис кв м.

У Козині орендує будинок на 588 кв м і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. А до будинку - земельна ділянка під об'єктом і біля об'єкту оренди на загальну площу у понад 3300 кв м.

Так само у Козині орендує будинок на 215 кв м і лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Коли відкриється земельний ринок в Україні, виявиться, що вона вже давно має своїх власників, і нема чого вже й продавати Сергій Руденко, політичний оглядач

Увагу оглядачів привернув і недобудований будинок у Іванковичах Київської області, зареєстрований на дружину віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка на 900 кв. м.

Сергій Руденко, автор кількох книг про оточення Віктора Ющенка, Юлії Тимошенко, Віктора Януковича, каже, що крім "статусності" земельні ділянки можновладців є також і дуже непоганою інвестицією:

"Ринок землі росте попри те, що земля не є товаром. А коли відкриється земельний ринок в Україні, виявиться, що вона вже давно має своїх власників, і нема чого вже й продавати. До того ж, коли він відкриється, звісно, земля буде продаватися за іншою ціною".

Більш філософське визначення нагромадженню квадратних метрів нерухомості і гектарів землі дає завідувач сектору рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько:

"Коли ми бачимо маєтки, у яких майже нікого немає, або елітні багатоповерхівки, де викуплені квартири, але ніхто не живе і у вікнах темно, - все це пам'ятки змарнованого часу".

"Свій-чужий"

Копирайт изображения Facebook.Arsen.Avakov Image caption Знайдені при обшуку у екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького 4,8 млн доларів готівкою, золото і колекція годинників вже не так вражають

Якщо про люксові автопарки, колекції картин, стародруків та культових предметів українських можновладців говорять давно, то електронні декларації привернули увагу до збірок наручних годинників. Rolex, Breguet, Cartier, Chopard, Ulysse Nardin, Patek Philippe подекуди фігурують у деклараціях чиновників не в одному екземплярі. Наприклад, у депутата від БПП Олександра Грановського тільки "бригетів" - 9 штук.

Колекції, що перевищують десяток хронометрів задекларували прем'єр, голова ДФС, депутати і мери. Особливо відзначилися міністр фінансів Олександр Данилюк, який має швейцарський годинник ХІХ сторіччя, а також депутата Володимир Парасюк із годинником "від святого Миколая".

Колишній заступник голови Нацбанку Олександр Савченко каже, що для нього дивний потяг можновладців до дорогих годинників свідчить про комплекси української еліти - "из грязи в князи". Крім того, каже пан Савченко, якщо у європейських державних чи фінансових структурах не прийнято, коли вартість годинника перевищує місячну зарплату, то в Україні досить часто годинник є системою розпізнавання "свій-чужий".

"Ти приходиш на зустріч, а депутати, чи хтось іще одразу дивляться на твій годинник. Якщо він недорогий, то з тобою нема про що говорити. Дуже добре пам'ятаю нараду в Кабміні, де якийсь заступник управління міністерства культури мав годинник десь за 80 тис. доларів. Для мене це був сигнал, що це корупціонер, а для інших - "свій", - каже Олександр Савченко, і додає, що до цього, "коли бандити ставали бізнесменами", ролі маячка "свій-чужий" відігравали масивні ланцюги на шиї.

Сергій Руденко також нагадує ще одну статусну річ, яка вже відійшла у минуле - дорогі мобільні телефони, які, зазвичай, носили за чиновниками і депутатами їхні помічники. Політичний оглядач мріє, щоби колись так само були оприлюднені декларації екс-президентів та урядовців, аби зробити дослідження, як змінювалися статусні речі за історію незалежності України.

Скринька Пандори?

Оприлюднення декларацій найвищих державних службовців збіглося з оголошенням планів уряду збільшити мінімальну зарплатню до 3200 грн у 2017 році - це удвічі більше, ніж зараз. За словами президента Порошенка, це підвищення стосуватиметься 4 млн українців, які нині отримують зарплатню меншу від 1,5 тис. грн.

Пенсії зростуть не так драматично - із чинних 1130 грн мінімальна пенсія зросте до 1247 грн на місяць. Нині в Україні близько 12 млн пенсіонерів, і майже дві третини з них отримують пенсії менші від 1500 грн на місяць.

Як ці люди мають сприймати оприлюднену у електронних деклараціях інформацію про статки тих, хто обіймає державні посади?

Різниця починається на верхівці, де стандарти життя, за якими живуть не більше 5% населення, якісно відрізняються від решти. Саме це ми і побачили наочно у деклараціях цієї, так би мовити, української еліти Людмила Черенько, Інститут демографії і соціальних досліджень

"Всі розуміли, що ці люди не бідні, і мають чималі статки, але коли є конкретні цифри і деталі, то це шокує", - каже Людмила Черенько. Вона твердить, що крім випадків крайньої бідності, 90% населення України живе приблизно однаково.

"Різниця починається на верхівці, де стандарти життя, за якими живуть не більше 5% населення, якісно відрізняються від решти. Саме це ми і побачили наочно у деклараціях цієї, так би мовити, української еліти".

Сергій Руденко вважає, що українське суспільство ще має оговтатися від шоку і оцінити, про що розповіли електронні декларації:

"Я не думав, що електронне декларування зможе відкрити цю скриньку Пандори. Те, що відкрилося, дає уяву про масштаби корупції в Україні, і того, яка частина грошей у нас обертається в тіні, і того, через кого вона обертається. Від цієї точки буде зовсім інша розмова", - каже політичний оглядач. І додає, що це має призвести або до "дуже швидкого покращення", або до коліївщини.