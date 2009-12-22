Майкл Джексон: ФБР знімає гриф секретності

Image caption Деякі з документів стосуються судової справи 2004 року за звинуваченнями Джексона у розбещенні неповнолітніх

ФБР зняла гриф секретності з понад 300 сторінок документів, пов'язаних із поп-зіркою Майклом Джексоном.

Документи включають інформацію щодо справ проти співака про розбещення неповнолітніх 1993 та 2004 років, а також справи про вимагання, у якій Джексон виступав потерпілим.

Попри застосування до документів Закону США про свободу доступу до інформації більше половини з них збережуть гриф секретності.

Сторінки документів не надають жодної нової інформації про несподівану смерть Джексона у червні у віці 50 років.