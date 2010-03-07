"Золота малина" за найгіршу роль дісталася Сандрі Буллок

Image caption Сандра Буллок отримує "Золоту малину"

Церемонія вручення кінематографічної премії "Золота малина", якою відзначають найгірші досягнення в кіномистецтві, відбулася в Голлівуді напередодні нагородження "Оскаром".

Найгіршим фільмом року визнано бойовик "Трансформери". "Малину" також отримав режисер цього фільму і автор його сценарію.

Дві антипремії отримала актриса Сандра Буллок - за найгіршу жіночу роль у фільмі "Все про Стіва" і найгірший акторський дует з Бредлі Купером у тій самій картині.

У фільмі "Все про Стіва" Буллок грає незграбну складальницю кроссвордів, яка переслідує оператора місцевого телебачення.

Отримувати "Золоту малину" актриса приїхала сама, захопивши із собою кілька ящиків з копіями фільму на DVD.

Мені щось підказує, що ви всі просто не дивилися цей фільм, тому що, якщо б дійсно, дійсно його подивилися і зрозуміли б, то я б зараз тут не стояла. Давайте домовимося, кожний візьме собі копію і пообіцяє подивитися фільм. Наступного року я приїду знову, і ми ще раз подумаємо, чи дійсно це найгірша акторська робота. Якщо ви подивитеся фільм, у наступному році я поверну свою нагороду. Сандра Буллок

"Мені щось підказує, що ви всі просто не дивилися цей фільм, тому що, якщо б дійсно, дійсно його подивилися і зрозуміли б, то я б зараз тут не стояла", - сказала Буллок.

"Давайте домовимося, - звернулася актриса до глядачів у залі. - Кожний візьме собі копію і пообіцяє подивитися фільм. Наступного року я приїду знову, і ми ще раз подумаємо, чи дійсно це найгірша акторська робота. Якщо ви подивитеся фільм, у наступному році я поверну свою нагороду".

Актриса стала також співпродюсером фільму, який себе окупив у прокаті і навіть став прибутковим. Однак рецензенти гостро його розкритикували.

Сандру Буллок номінували також на звання найкращої актриси і премію "Оскар" за фільм "Темна сторона".

Image caption Кадр із фільму "Все про Стіва"

На жіночу "малину" претендували також Бейонсе, Меган Фокс, Сара Джессіка Паркер, Майлі Сайрус.

Цікаво, що Садра Буллок претендує також на "Оскар".

Премію на найгіршу чоловічу роль отримали музиканти з американської групи "Jonas Brothers" за фільм про себе.

На цю "малину" претендували Уілл Феррелл, Джон Траволта та Едді Мерфі.

У зв'язку із ювілейною, 30-ю церемонією вручення "Золотої малини" критики вирішили визначити також найгірші фільми десятиріччя (2000-2009).

Цей титул отримав фільм "Поле битви - Земля" з Джоном Траволтою.

Премію за найгіршу чоловічу роль десятиліття отримав Едді Мерфі за низку фільмів, а жіноча "малина" десятиліття дісталася Періс Хілтон.

"Золоту малину" у 1980 році вигадав американець Джон Вілсон на противагу "Оскару", офіційній нагороді американської Кіноакадемії.

Голосування - відкрите, членом жюрі "малини" може стати будь-хто.

Призом є пластикова малина, помальована золотою фарбою.

Назва вигадана на основі англійського жаргонного вислову to blow raspberry (tongue) - пирскнути на знак кепкування, злегка висунувши язика.