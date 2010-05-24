Сарматські коштовності у Вінниці

У Вінниці в музейній експозиції з’явились коштовності сарматського царя. Найцінніші експонати Обласного краєзнавчого музею це - гривна й браслет часів сарматської культури.

Image caption Поховання сарматського царя Ісменея - один із найбільших скарбів Вінничини

Археологи знайшли символи царської влади в Ямпільському районі на території Вінниччини ще 25 років тому, але в музейну експозицію їх виклали тільки тепер, до того ж тільки копії. Оригінали бережуть в особливий таємний спосіб. Наш кореспондент Мирослава Соколова бачила і копію і оригінал прикрас, які носив сарматський цар.

"Чужі люди треба дуже вніматєльно дивитися. Саме головне - зберегти, щоб його не вкрали - саме главне, зберегти його, щоб було в цілості, сохранності. Тому шо це дуже велика цінність", - каже охоронець музею Юрій Дмитрук. Він так надивився на оригінал скарбу, що тепер одразу відрізняє його від копії. Коштовні експонати він оберігає за спеціальною інструкцією.

Доглядач експонатів Ольга Герцун теж цілий день у залі, де виставлені копії історичних коштовностей. "Багато відвідувачів говорять, що раніше не було приспособ, щоб зробити на золоті якісь візерунки, що це все вручну робилося, значить, могли тоді люди робити таке", - переповідає вона.

Перевиті голівки коней цілують сонце – так виглядає гривна, яку сарматський цар, як символ влади, одягав на шию. З розміру видно, що сармати були невеликі на зріст, а коні й сонце у них, як у кочівників, були у великій пошані. Ця гривна має тамгу, підтвердження царського сану власника – царя Інісмея.

Image caption Могилу сарматського царя знайшли біля села Пороги ще в 1984 році

Археолог Марина Потупчик брала участь в розкопках кургану, в якому знайшли дубовий саркофаг з останками тіла та прикрас Інісмея. Маючи спеціальний доступ до оригіналів погодилась їх показати.

"Особистий знак який належить не Інісмею, а його батьку Форзо, з таким знаком карбувалася монета в 70 роки першого століття нашої ер в Ольвії. Тобто Форзо і Інісмей вони царювали в Ольвії. Цікаво, що гривня лежала не в домовині, а поза стінкою біля голови, символ влади, який передавався як корона у царів. Мабуть в Інісмея не було дітей, кому він міг би передати владу", - розповідає вона.

Йдемо до сховища музею.

Музейні працівниці попереджують, що на скарб можна тільки дивитись. Він в опломбованій коробочці під склом і виглядає значно бідніше за копію, але притягує погляд.

А ще розкажіть, як класти і де ключі ховаються і так дальше - не нада. Нє, нє, цього не дамо і всьо

"Якісь вони магічні, притягують, хочеться на них дивитися і дивитися, у вас такого відчуття немає? Якщо ви записуєте, то я не скажу", - побоюються вони.

Зберігачки фондів просять нічого не питати й не дивитися, звідки принесли й куди відносять скарб: "Не нада, ми це не розказуємо, тим паче журналістам, не надо, в сейф чи ще кудись, а ще розкажіть, як класти і де ключі ховаються і так дальше - не нада. Нє, нє, цього не дамо і всьо", - рішуче відмовляють кореспонденту Бі-Бі-Сі.

Щоб поглянути на оригіналЮ потрібен письмовий дозвіл й офіційне розпорядження адміністрації музею і 300 гривень за приватний перегляд. За таких умов скарб бачать особливі гості Вінниці або іноземці. В експозиції сарматської культури прикраси возили на виставку у Фінляндію та кілька разів в Італію.