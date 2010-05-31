Друга поява Джона Лорда в Україні

Джон Лорд, клавішник і композитор, якого мільйони шанувальників у всьому світі знають за групою Deep Purple, привіз до України класичну програму для спільного виконання із симфонічним оркестром Національного радіо України.

Музиканти симфонічного оркестру Українського Національного радіо розклали партитури і грають те, що Джон Лорд колись придумав, аби поєднати рок-музику і класику. Це репетиція.

«Просто щастя грати твори такого композитора, як Джон Лорд», - каже скрипаль симфонічного оркестру Павло. Він додає, що «дуже любить творчість і самого Лорда і гурту Deep Purple, а той твір, який ми зараз граємо, звучав ще понад десятиліття тому разом із Лондонським симфонічним оркестром».

Коли ми почали, в мене не було ніяких планів, що це триватиме так довго. Я думав, ми позаймаємось цим декілька років і я потім завершу, стану чи сантехніком, чи теслею, чи просто буду грати на фортепіано в домашньому оточенні для себе. Це було просто благословення працювати стільки в музичному бізнесі і відчувати себе у ньому як удома. Джон Лорд

Диригент Дмитро Логвин, який вважає себе скептиком стосовно рок-музики, зізнається, що зараз йому все дуже цікаво: «Є музика гарна й негарна. Музика Лорда абсолютно чудова, абсолютно класична і добра до виконання. Музиканти отримують задоволення з першого такту репетиції. І я теж!»

Появу Джона Лорда в залі зустрічають оплесками.

Після короткої розмови з диригентом Логвином Лорд каже, що вже час іти до своїх меблів.

Меблі – це легендарний електроорган Hammond. Він трохи облуплений, як стара шафа, але це свідчення десятиліть популярності, тисячних стадіонів і найвідоміших концертних залів, де звучав цей інструмент.

У перервах музиканти оркестру по черзі фотографуються біля електрооргану.

В інтерв’ю Бі Бі С, відповідаючи на запитання про особливості чергового періоду своєї музичної кар’єри, Джон Лорд сказав: «Коли ми почали, в мене не було ніяких планів, що це триватиме так довго. Я думав, ми позаймаємось цим декілька років і я потім завершу, стану чи сантехніком, чи теслею, чи просто буду грати на фортепіано в домашньому оточенні для себе. Це було просто благословення працювати стільки в музичному бізнесі і відчувати себе у ньому як удома.»

Джон Лорд вдруге виступає в Україні.

Перший раз це було з гуртом Deep Purple.

Тепер він привіз в Україну дух свого Concerto for Group and Orchestra, сольних альбомів і декількох хітів Deep Purple.