Визначення "короткого списку" в ефірі Бі-Бі-Сі

Експертне журі премії Книга року Бі-Бі-Сі - професор УКМА Віра Агеєва, журналіст і депутат Ольга Герасим'юк, телеведучий Андрій Куликов, журналіст видання "Українська правда" Ірина Славінська та продюсер Бі-Бі-Сі Світлана Пиркало - визначило "короткий список" премії.

"Короткий список", або ж п'ятірка фіналістів, - це ті книги, одна з яких стане переможцем і отримає звання "Книга року Бі-Бі-Сі 2010", а її автору буде вручено грошову премію в розмірі 1000 фунтів стерлінгів.

Проте кожна з книжок-фіналістів уже, можна сказати, отримала оцінку "п'ять" від Бі-Бі-Сі. Інтерв'ю з авторами книжок-переможців пролунає в радіоефірі Бі-Бі-Сі (на початку грудня - коротка версія, в новорічні свята - довга) та з'явиться на вебсайті Бі-Бі-Сі Мій Світ.

Тут слухайте дискусію про книжки з "короткого списку" і, власне, саме оголошення фіналістів. Ця програма вийшла в прямому ефірі Бі-Бі-Сі 26 листопада 2010 року.

До "П'ятірки року Бі-Бі-Сі" увійшли такі книги:

Юрій Винничук. "Груші в тісті".

Анатолій Дністровий. "Дрозофіла над томом Канта".

Сергій Жадан. "Ворошиловград".

Оксана Забужко. "Музей покинутих секретів".

Володимир Лис. "Століття Якова".