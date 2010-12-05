5 інтерв'ю. Жадан: джаз на Донбасі я вигадав

Сергій Жадан - автор роману "Ворошиловград", який увійшов до П'ятірки року Бі-Бі-Сі.

Читати про фіналістів книжкової премії "Книга року Бі-Бі-Сі 2010"

Сторінка роману "Ворошиловград" на сайті Бі-Бі-Сі Мій Світ.

Українська служба Бі-Бі-Сі говорить з усіма авторами, книги яких стали фіналістами премії. Перша розмова - із Сергієм Жаданом, із яким Світлана Пиркало поспілкувалася через Скайп, коли автор перебував у Берліні. Коротку версію розмови почують радіослухачі Бі-Бі-Сі, а тут - повна версія: про географію і мову творів Сергія Жадана, поетичність його прози, небо і джаз у прикордонні.