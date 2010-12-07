5 інтерв'ю. Дністровий: фалоімітаторів уже не буде

Книга року Бі-Бі-Сі пропонує інтерв'ю п'яти авторів, книги яких увійшли до П'ятірки року Бі-Бі-Сі.

Анатолій Дністровий розповідає про свій роман, про викладацько-професорське середовище, яке, як та дрозофіла з назви, літає над томами давно померлих філософів, але не знаходить себе в сучасності, про те, як змінилася українська література, і як важливо обрати середовище, яке говорить мовою, якою письменник пише роман.

З Анатолієм Дністровим розмовляла адміністратор конкурсу Світлана Пиркало.

Сторінка Книги року Бі-Бі-Сі - тут.

Сторінка роману "Дрозофіла над томом Канта" на Бі-Бі-Сі - тут .