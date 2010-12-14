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Фінал премії Книга року Бі-Бі-Сі 2010: аудіо

  • 14 грудня 2010

Фінальна церемонія літературної премії Української служби Бі-Бі-Сі "Книга року Бі-Бі-Сі 2010" відбулася 10 грудня 2010 року в Конгрегаційній залі Мазепинського корпусу Києво-Могилянської Академії.

Премію здобув роман Сергія Жадана "Ворошиловград", який видало харківське видавництво "Фоліо". Сергій Жадан також є харків'янином, хоча на момент вручення премії перебував у Вашингтоні і зв'язувався з аудиторією через Скайп.

Сторінка премії Книга року Бі-Бі-Сі 2010

Коштовну ручку від Бі-Бі-Сі отримав переможець конкурсу читацьких рецензій Давид Ліфшиць із Харкова за рецензію на роман Оксани Забужко "Музей покинутих секретів".
Image caption Посол Великої Британії Лі Тернер вручає премію директору видавництва Фоліо Олександру Красовицькому. Автор Сергій Жадан - на екрані, спостерігає за церемонією по Скайпу.