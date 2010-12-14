Фінал премії Книга року Бі-Бі-Сі 2010: аудіо

Фінальна церемонія літературної премії Української служби Бі-Бі-Сі "Книга року Бі-Бі-Сі 2010" відбулася 10 грудня 2010 року в Конгрегаційній залі Мазепинського корпусу Києво-Могилянської Академії.

Премію здобув роман Сергія Жадана "Ворошиловград", який видало харківське видавництво "Фоліо". Сергій Жадан також є харків'янином, хоча на момент вручення премії перебував у Вашингтоні і зв'язувався з аудиторією через Скайп.

Сторінка премії Книга року Бі-Бі-Сі 2010

Коштовну ручку від Бі-Бі-Сі отримав переможець конкурсу читацьких рецензій Давид Ліфшиць із Харкова за рецензію на роман Оксани Забужко "Музей покинутих секретів".