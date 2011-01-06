Добрий вечір тобі, пане-господарю!

Яким має бути українське Різдво - традиційним чи схожим на те, яке показують в американських фільмах? Чи навіть краще - поєднати західні віяння з питомо українськими обрядами?

Image caption Радуйся, ой, радуйся, Земле!

Науковці згодні, що українські традиції слід відроджувати, а от до їхньої модернізації ставляться по-різному.

Український етнограф Олексій Доля нарікає на те, що останнім часом різдвяні атрибути в Україні є зовсім не українськими. Англомовні різдвяні пісні, вінки з ялинковими прикрасами на дверях та святкові розпродажі стають неодмінними елементами Різдва Христового в Україні.

"Маємо свою таку багатющу давню культуру… Воно все це є, можна його взяти, якби хотіли. Але знову ж таки те, що нам нав'язується... Я, коли дивлюся в себе в гуртожитку, де я живу... У мене сусіди в гуртожитку живуть у кімнатці на 15 метрів з п'ятьма дітьми... Вони живуть у бідності, зате вже на дверях почепили отой вінок, який у Європі вішають, і думають, що й вони вже у Європі".

В основі своїй ця наша традиція така чудова, і там настільки закладено багато цінного-мудрого, філософського і духовного, що всяка зміна й модернізація буде тільки на гірше. Дмитро Боровик - етнограф

А тим часом інший український етнограф, Дмитро Боровик з Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології стверджує, що люди дедалі більше цікавляться й українськими обрядами.

"Вони вже увійшли у підсвідомість українського народу. І ви подивіться: народжуються онуки, які вже народжуються в незалежній Україні і не можуть пам'ятати, але є дід і баба, які раз проспівали ці колядки, як от: Бог предвічний народився, чи Пане господарю, у твоїм двору ялина стоїть, ну, будь-яку, їх є тисячі… Ця традиція може бути деякий час приспана, але вона обов'язково відродиться".

Остання тенденція святкувань Різдва - поєднання елементів західних традицій із питомо українськими. Дослідники по-різному ставляться до такого новаторства. Дмитро Боровик наполягає, що українські різдвяні традиції треба зберегти, нічого не змінюючи і не модернізуючи.

Воно не буде, воно не збережеться в тому вигляді, яке було 100 років тому. Якщо буде осучаснення якесь, це природно. Тобто я не кажу, що ми повинні робити так, як робили в 19-ому столітті Олексій Доля - етнограф

"В основі своїй ця наша традиція така чудова, і там настільки закладено багато цінного-мудрого, філософського і духовного, що всяка зміна й модернізація буде тільки на гірше".

Натомість етнограф Олексій Доля не вбачає недоліків в модернізації традицій, і називає цей процес природним. І впливати на нього, каже він, не треба.

"Воно не буде, воно не збережеться в тому вигляді, яке було 100 років тому. Якщо буде осучаснення якесь, це природно. Тобто я не кажу, що ми повинні робити так, як робили в 19-ому столітті".

Втім, обидва фахівці наголошують: обряди та традиції є зовнішніми атрибутами і не мають підміняти духовної суті свята. Але саме ці елементи часто й створюють святковий настрій,- визнає етнограф Олексій Доля.

Попри географічні та історично зумовлені відмінності, каже дослідник, є пісні, які на Різдво співають мало не у всій Україні:

"Пісню "Добрий вечір тобі, пане господарю" співають по всій Україні. У мене є багато варіантів записано: там і "застилайте столи килимами, і скатертями, і кладіть паляниці, і калачі". Тому що десь печуть калачі, а десь не печуть калачів - печуть паляниці. Це одна із таких найпоширеніших різдвяних пісень".