Остання радіопрограма Бі-Бі-Сі українською

29 квітня Українська служба Бі-Бі-Сі вислала в ефір свою останню радіопрограму після майже 19 років мовлення. Але залишається веб-сайт Бі-Бі-Сі Мій Світ.

В останній інтерактивні програмі "Добрий вечір з Лондона!", яку вів Фідель Павленко, пролунали відгуки і спогади працівників редакції з різних років, зокрема першої голови Української служби Бі-Бі-Сі Елізабет Робсон, журналістів і слухачів.

У радіопрограмі також брали участь колишній посол України у Британії Сергій Комісаренко, відомі в Україні журналісти Андрій Куликов і Микола Вересень, які свого часу працювали на Бі-Бі-Сі.

Перша програма "Бі-Бі-Сі" українською мовою, гостем якої став президент Леонід Кравчук, вийшла в ефір 1 червня 1992 року.