Уроки Тагора для України

Копирайт изображения elvis Image caption Твори Тагора були на стільки популярними серед бенгальців, що часто сприймалися, як народні

Рабіндраната Тагора, чиє 150-річчя відзначають цими днями, вважають універсальним генієм. Син знатного брахмана із Калькутти, своює творчістю він сформував літературу і музику Бенгалії - історичної області, яка нині поділена між Індією та державою Бангладеш.

Будучи одночасно поетом, художником, драматургом, письменником, композитором, та діячем національного визвольного руху, Тагор отримав від свого народу епітет "Гурудев" - великий вчитель.

Image caption Рабіндранат Тагор та Альберт Ейнштейт

Переклади його поезії на Заході розглядали як духовну літературу. Тагор написав національні гімни двох країн - Індії та Бангладешу.

Багато подорожуючи за життя, він зустрічався з такими своїми сучасниками, як Альберт Ейнштейн, Анрі Бергсон, Томас Манн та багато інших.

В 1913 році Нобелівський комітет удостоїв Тагора премії - таким чином він став першим її лауреатом із Азії.

"Рабіндранате-голубе..."

Такими словами до Тагора в 1925 році звертався Павло Тичина у вірші "До кого говорить?", просячи індійського мислителя звільнити його "од достоєвщини". Режисер Лесь Танюк, вказубючи на цей вірш, стверджує, що для тогочасних українців Тагор був чимось більшим, ніж просто поет, ставши символом руху за національну незалежність.

Вислови Тагора Навіть зграя розбійників повинна дотримуватися певних моральних вимог, аби залишатися зграєю; вони можуть грабувати весь світ, але не один одного.

Розум, в якому все логічно, схожий на лезо, яке рухається тільки прямо.

Смерть - це розсіювання світла лампи в променях світанку, а не згасання сонця.

Його творчість є актуальною і для нинішньої України, вважає поет і громадський діяч Дмитро Павличко:

"Вчення Тагора, як філософа, надзвичайно потрібне нам. Бо ми зараз переживаємо час, схожий на той, який переживала Індія, коли боролася за свою національну незалежність. Зникнути, або здобути свою державу - ось про що ішлося.

Ми свою державу здобули двадцять років тому. Але відновивши державність, ми не відновили своєї присутності у світовій свідомості", - заявив він 21 вересня на відкритті виставки художніх творів Тагора у Києві.

Дмитро Павличко вважає, що українцям вкрай необхідно осмислити феномен Тагора, оскільки, згідно з його вченням, місія людини і народу не обмежувалася єдиною країною, тому святкування річниці його народження має стати уроком:

Image caption Дмитро Павличко читає свій переклад Тагора Мрідулі Гош

"Коли ми нині відновили свою державність, однак нас наша влада штовхає назад - на рівень радянських часів, значить, ми не присутні у загальному світовому процесі на рівні будови нового ладу, нового порядку у світі, де б не було війни, де б не було пригноблення одного народу іншим народом, однієї мови іншою мовою і так далі. Ми зупинилися. Тагор же нам каже бути активними", - сказав Дмитро Павлично у коментарі BBC.ua.

Книги і монета

Водночас, літератори наголошують на тому, що українською перекладено зовсім небагато праць Тагора, який писав бенгальською та англійською. Його авторству належать тисячі прозових та поетичних творів, однак в Україні видали лише кілька збірників.

Через це новостворений Центр Тагора при Східно-Європейському Інституті Розвитку планує найближчим часом підготувати добірку творів, які досі не публікували українською мовою.

Image caption Тагор почав малювати, коли йому виповнилося 67 років

Також в рамках святкування річниці Національному банкові пропонують випустити монету - до 150-річчя з дня народження Тагора.

В музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві можна познайомитися із образотворчим доробком митця - там діє виставка картин, малюнків та рукописів Тагора. Експозицію супроводжуватимуть його музичні твори.

"Цим проектом ми б хотіли показати велич духу митця через його мистецтво і майстерність", - пояснила Мрідула Гош, політолог та перекладач із Індії, яка курує акції із вшанування Тагора в Україні. На відкритті виставки наголосили, що Тагор почав малювати у 67 років, але залишив чималий і своєрідний спадок, який оцінили в Європі.

Окрім того, в рамках акції відбудуться майстер-класи з індійського мистецтва співу, індійського способу малювання та класичного танцю.

150-річчя від народження індійського філософа і митця Рабіндраната Тагора - першого не-європейця, якого нагородили Нобелівською премією - відзначають на світовому рівні з травня 2011 по травень 2012 року. За словами організаторів, святкування відбуваються практично у всіх столицях світу. В Україні заходи в рамках акції "Де душа живе без страху..." пройдуть в Києві, Львові та Харкові.