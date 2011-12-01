СНІДу пророкують першу поразку

Копирайт изображения video Image caption Чи відступить СНІД в Україні?

В неурядових організаціях, які борються проти СНІДу, очікують що темпи поширення інфекції в 2011-му вперше за багато років можуть фактично припинитися.

Говорячи про це напередодні Дня боротьби зі СНІДом, який відзначають 1 грудня, виконавчий директор Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Андрій Клепіков у коментарі bbc.ua зазначив:

"Відбувається зниження темпу приросту захворюваності на ВІЛ-інфекцію - вцілому по країні, а не серед якоїсь групи," - зауважив експерт.

Втім поки, за оцінками ООН, Україна - на 2 місці в Європі і на 5 в світі за темпами поширення інфекції, а офіційні цифри щодо хворих значно менші від фактичних.

"Ще зарано говорити про перелом, але є чітко зафіксована позитивна тенденція. Це найбільше досягення профілактичних програм", - вважає Андрій Клепіков.

За його словами, в 2010-му приріст хворих становив 3,3% порівняно з попереднім роком. Виходячи з офіційної статистики, в 2011-му цей показник, як очікують, зменшиться у 10 разів.

"Наступний рік повинен стати переломним, коли не лише влада, а й кожен член нашого суспільства усвідомить відповідальність за своє здоров'я та майбутнє", - заявив bbc.ua керівник Всеукраїнської мережі людей, що живуть із ВІЛ Володимир Жовтяк.

Розслаблятися не час...

За офіційною статистикою міністерства охорони здоров'я, яку у жовтні озвучила голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва, в Україні офіційно зареєстровано 185 тисяч випадків ВІЛ-інфікування.

Щоденно цей діагноз ставлять майже 60-ом жителям країни.

Image caption Віктор Пінчук прийшов подивитися на виставку, яку презентувала його дружина

Однак, реальні цифри, за словами експертів, значно вищі. В ООН кажуть, що ВІЛом в Україні інфіковані 360 тисяч людей. Але і цей результат може бути не остаточним, бо за підрахунками організації, лише кожен четвертий інфікований пройшов тест і знає про свій статус. Україна - на другому місці у Європі і на п'ятому - у світі за темпами поширення інфекції.

"Багато моїх друзів вмерли від цього. Вони просто не знали, що можна вилікуватися, що є програми. Вони просто цього не знали", - розповів bbc.ua Сергій Гончар, який проходить реабілітацію в харківському центрі "Позитив" як колишній споживач наркотиків. Пізнє лікування, за статистикою міністерства охорони здоров'я, є основною причиною смертності від СНІДу.

"Загалом є тенденція до покращення. Але при цьому дуже багато нових випадків ВІЛ-інфікування, і зараз точно не час розслаблятися, не час зупинятися," - заявила 30 листопада голова фонду "АнтиСНІД" Олена Франчук.

Загалом є тенденція до покращення. Але при цьому дуже багато нових випадків ВІЛ-інфікування, і зараз точно не час розслаблятися Олена Франчук, керівник фонду "АнтиСНІД"

Напередодні дня боротьби проти недуги вона презентувала у Києві виставку фоторобіт американського майстра Брента Стіртона. Аби підготувати серію знімків, він приїздив до України двічі - в 2005 і 2011 роках.

"Дуже багато тих ВІЛ-позитивних хворих, яких зняли тоді, вже зараз отримують лікування. Їхня ситуація змінилася на краще. А деяких з них вже немає в живих - вони померли...", - каже Олена Франчук.

Ліки - не для всіх?

Питання подальшого забезпечення хворих ліками - одне з найгостріших.

25 листопада президент підписав зміни, внесені парламентом до закону України "Про лікарські засоби". Але громадські організації, що захищають права пацієнтів, вважають, що закон не відповідає інтересам громадян, тому вони зверталися до Віктора Януковича з проханням ветувати документ.

"Перед другим читанням до Верховної Ради України потрапив інший документ, не той, що пройшов перше читання, і депутати проголосували за закон, який значно обмежує доступ до лікування найтяжчих захворювань: ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, кардіологічних, онкологічних, ендокринологічних", – стверджує Дмитро Шерембей, голова UCAB – організації, яка опікується правами пацієнтів зі смертельно-небезпечними хворобами.

Копирайт изображения Brent Stirtion Image caption Потрібні не лише ліки, а й профілактика

У проекті державного бюджету на 2012 рік, за словами Тетяни Бахтєєвої, на боротьбу із ВІЛ/СНІДом запланували 324 мільйони гривень.

Інша проблема, за словами Андрія Клепікова, полягає в тому, що більшість цих грошей витратять на лікування, і лише 10 відсотків - на профілактику.

"Найбільше за останні роки ми стикаємося із перешкодами щодо виконання профілактичних програм. Ситуація була майже катастрофічною. Гроші завжди легше спрямувати на закупівлі і витрачати мільйони з сумнівною ефективністю, ніж витрачати їх на профілактику, яка є значно складнішою, бо потребує роботи з людьми", - зазначив виконавчий директор Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні у коментарі bbc.ua.

Рік перевірок

Через свої виступи, твердить Андрій Клепіков, його організація зазнавала утисків з боку правоохоронців на початку цього року.

Загалом в 2011 році ціла низка неурядових організацій, які працюють у сфері боротьби з ВІЛ-СНІДом, зазнали перевірок генеральної прокуратури та міністерства внутрішніх справ.

Однак у прокуратурі неодноразово пояснювали, що перевірки стосуються замісної терапії, коли ін'єкційним наркозалежним, які є однією із груп ризику зараження ВІЛ-інфекцією, надають препарат метадон, яким заміщують звичайні наркотики.