Юрій Щербак: я показав шлях, якого не бажаю Україні

Image caption Багато що із книжки може справдитися, якщо людство втрачатиме віру, каже Юрій Щербак

Юрій Щербак – дипломат, громадський діяч, письменник називає свою книжку "Час смертохристів. Міражі 2077 року" антиутопією. Він застерігає від шляху, який може стати реальністю.

Юрій Щербак: Для мене це був дуже важливий роман, тому що 20 років я не писав художньої прози. Просто були такі обставини, я полишив літературу заради бурхливого політичного життя, яке я мав усі роки, починаючи від початку незалежності.

А я сумував за словом, за літературою весь цей час, і лише нещодавно зрозумів, що таки я письменник. Мені дуже хотілося спробувати. Коли я почав писати, я з подивом побачив, як дуже жваво, весело іде робота, почало лягати слово до слова, і я відчув, що роман може відбутися. Ідеї приходили часто спонтанно, поза моєю волею і я думаю, що це Господь посилав мені якісь сигнали.

У мене було бажання показати, що може статися через те, що ми живемо в божевільному, химерному, дуже складному світі. Хотілося показати той шлях, якого б я не бажав ні своїй батьківщині, ні своїм дітям і внукам, які житимуть після нас Юрій Щербак, письменник і дипломат

Нині я дуже задоволений тим, що, як на мене, роман вдався, і мені здається, що тільки я міг його написати. Це без хизування. Мій досвід, те, що я викладав курс геополітики у Києво-Могилянській академії, знання закулісся того життя - міжнародного і політичного - все допомагало мені.

ВВС Україна: Є друга назва в цьому романі – "Міражі 2077 року". Доводилося читати і чути різні визначення книжки: це роман-провокація, роман-фентезі, роман-передбачення, роман-політичний детектив. Як ви самі визначаєте цю книжку?

Юрій Щербак: Я думаю, що кожне з цих визначень має сенс, але до кінця не розкриває ідеї. Мені здається, ближче роман все ж таки до якоїсь гротескної антиутопії і політичного трилера.

У мене було бажання показати, що може статися через те, що ми живемо в божевільному, химерному, дуже складному світі. Хотілося показати той шлях, якого б я не бажав ні своїй батьківщині, ні своїм дітям і внукам, які житимуть після нас. Я б не хотів, щоб вони пережили те, що описано у романі.

ВВС Україна: Ви описуєте "реалії" 2077-го року. У романі дуже багато епізодів, які виглядають як гумористичні, але подекуди - і як страшний сон. От лише дещо: відбулася україно-румунська війна, є валюта "глобо", в Україні - гетьман, а не президент, а президент Сполучених Штатів має китайське прізвище, замість Верховної Ради - музей народовладдя, Крим – турецький, "ukranian salo" тільки із Китаю. Що, на вашу думку, може справдитись чи вже справджується?

Юрій Щербак: Я думаю, що дуже багато може справдитись, на жаль. Всі думають над тим, чим замінити долар, євро стоїть на грані краху. Китай здійснює агресивний експорт товарів. Що там сало, коли всі американські і канадські національні прапори – китайського виробництва. Символи держави! Тобто, багато чого цілком можливе в цьому божевільному світі.

Я не хотів створювати у романі такий супертехнізований світ майбутнього, в якому всі відрізняються від нас. Я зумисне не робив якусь суперфантастичну, технізовану картину, а хотів, щоб читач побував у тому майбутньому і зрозумів, що описане там життя цілком може стати реальністю.

Копирайт изображения Yaroslaviv Val Image caption "Час смертохристів" ще не настав, але...

ВВС Україна: У книзі практично немає згадок про Росію. Але коли читаєш роман, відчувається його антиросійськість.

Юрій Щербак: Звісно, Росія у романі відчувається весь час. Там є побіжні згадки про "Енрон" – могутню енергетичну російську компанію, яка вторглася в Україну, була загроза україно-російської війни, там є багато інших натяків на Росію.

Там доволі реалістично описано кінець Росії як держави. Я вважаю, що у зв’язку з такою хибною імперською політикою правителів Росія дійшла до ситуації, коли розпалася на кілька країн. І це, в принципі, те, про що відверто кажуть російські аналітики, політологи.

ВВС Україна: Хоча у романі багато такого, що викликає посмішку, однак коли всерйоз сприймати прогнози, то стає трохи моторошно. Ви зумисне саме таку, темну картину майбутнього показували?

Юрій Щербак: Безперечно! Якщо сьогодні є такі тенденції, що нас заганяють в євразійський простір, протиприродний для України, коли Путін намагається створити швидко імперію – то це абсолютно хибне розуміння історії і нерозуміння того, що відбулося насправді.

І тому, я думаю, у книзі є багато таких речей, про які треба казати, і люди повинні задуматися: а що станеться, якщо євразійська імперія дійсно переможе?

Коли я повернувся додому після десяти років мандрів за кордоном і вивчення того життя, я зрозумів: ми часто захоплюємося, тим, що я називаю "українським пупоцентризмом" Юрій Щербак, письменник і дипломат

Триває боротьба за ресурси, і через десятиліття вона диктуватиме державам таку логіку дій, яка описана в романі.

Друга небезпека - небезпека втрати людьми віри. Для мене світоглядні проблеми, які в романі порушені, – не випадкові.

Я дуже багато думаю над тим, яким чином сьогодні християнське вчення може реалізовуватись. Це питання стояло і після Другої світової війни, і сьогодні стоїть перед людством.

Але те, що зараз в політичному житті перемагають люди, які ні в що не вірять, крім своєї хижої вдачі, своєї хитрості, якою, вони думають, вони можуть всіх ошукати і стати на вершині влади – оце є небезпечно.

Я переконаний, що політика має базуватися на вірі і на моральних цінностях, бо ті, хто хизується аморальністю, вони просто жалюгідні учні Гітлера, Сталіна, тих потвор 20-го століття. Але я все ж таки вірю, що мораль, правда християнська перемагає, і важливо політикам розуміти це.

ВВС Україна: У назві книги і в творі ви фактично вводите нове поняття - "смертохристи".

Юрій Щербак: До речі, спочатку була інша назва роману. А коли я половину книги написав, виринуло це слово - "смертохристи". На мій погляд, це небезпечне явище, яке і Європу вбиває.

Зараз заради політкоректності відкидають слово "християнство", і це дуже небезпечно і для Європи. І так само у нас – люди, які світяться перед телекамерами і хрестяться дуже широкими хрестами, щось там бурмочуть, але абсолютно не вірять ні в що, крім підступності, крім жорстокості, захланності своєї, жадоби влади і грають в таку гру, що є дуже небезпечною як для всієї країни, так і для них самих, бо вони свої душі спалюють, перетворюючись на "смертохристів".

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Я хотів показати, що відбувається, коли збиваються до купи ці люди, які не вірять ні в що і всьому людству нав’язують свої аморальні доктрини.

ВВС Україна: Десь під кінець роману ви називаєте Україну "диктаторсько-корумпованою чорною дірою". Дуже жорстокий діагноз.

Юрій Щербак: Але я переконаний, що це можна подолати. Коли я повернувся додому після десяти років мандрів за кордоном і вивчення того життя, я зрозумів: ми часто захоплюємося, тим, що я називаю "українським пупоцентризмом". Ми думаємо тільки про те, що ми тут от сьогодні єдині в світі.

Ми не знаємо, приміром, що у Мексиці за рік вбивають 40 тисяч людей, вбивають мерів, а у нас – тьфу-тьфу, перехреститися, - спокійно! І дай Боже, щоб так було! Ми не розуміємо, що таке Туреччина, яка під боком у нас. Ми навіть Росію не розуміємо. Ті, хто молиться на Путіна, не усвідомлює, наскільки у Росії його становище хитке, наскільки ситуація в Росії погана. Росія перестала бути світовою державою, вона зараз перебуває у жахливому стані.

Ми мусимо відмовитись від "пупоцентризму" і думати глобальними масштабами. І тоді ми розумітимемо об’єктивно, яким є значення України, що вона в цьому світі означає.

ВВС Україна: Фінал книжки дуже раптовий, є відчуття, що вона не закінчена. Далі буде?

Юрій Щербак: Ви знаєте, коли я писав, я був переконаний, що це цілком завершений твір, бо для мене фіналом було покаяння героя. Але коли книга була надрукована, я подумав про те, як багато ще можна сказати. Я пишу продовження, другу книгу під іншою назвою. Дія відбувається через два роки після глобального вибуху. Велика темрява ще панує на землі, і в Україні...

Із Юрієм Щербаком розмовляла Світлана Дорош.