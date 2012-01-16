Росіяни шукають останки князя Ігоря в Чернігові

Копирайт изображения Sergiy Cherednyak Image caption За однією із версій князь Ігор був похований на території Спасо-Преображенського собору

В Чернігові науковці шукають поховання князя Ігоря Чернігівського та Київського, який правив за часів Київської Русі у XII столітті.

Ініціював пошук поховання російський письменник Юрій Сбітнєв на прохання голови ради директорів "Балтійської будівельної компанії" Ігоря Найвальта, який будує храм на честь князя Ігоря в Передєлкіно, селі на околиці столиці Росії.

Останки Великого князя потрібні росіянам, аби потім взяти до новозбудованого собору частину його мощей.

За однією з версій князь Ігор був похований на території Спасо-Преображенського храму, що розташований в історичній частині Чернігова. Саме там шукає останки святого Юрій Сбітнєв.

Проводити археологічні розкопки на цій території проблематично. За словами науковців, тут кожен сантиметр землі приховує таємниці історії і працювати потрібно дуже обережно.

"Ми повинні знайти усипальницю князів", - пояснив мету свого візиту до Чернігова Юрій Сбітнєв під час зустрічі із чернігівськими науковцями. - "Як її виявити? Зрозуміло, виникають питання. Необхідно провести великі археологічні розкопки. Потрібно копати. Уявіть, що ми зараз почнемо ці археологічні розкопки. Це, я б сказав, не стільки економічно неможливо виконати, скільки складно реалізувати технічно. Потрібно буде пройти мільйон інстанцій!"

Сканування замість розкопок

Замість масштабних археологічних розкопок біля храму в історичній частині міста російські гості вирішили піти іншим шляхом.

Ми повинні знайти усипальницю князів. Необхідно провести великі археологічні розкопки. Це складно реалізувати технічно. Потрібно буде пройти мільйон інстанцій Юрій Сбітнєв, російський письменник

За допомогою фахівців з Мелітополя вони провели методом геолокації сканування землі під Спасо-Преображенським собором та навколо нього. За допомогою спеціального приладу – геолокатора – фахівці сканували майже дві тисячі квадратних метрів площі. Тепер чекають результатів, які покажуть, чи є під собором поховання.

Історичні джерела свідчать, що під храмом є сім поховань князів. Юрій Сбітнєв говорить про 15.

Поява російського письменника у Чернігові та його ідея віднайти останки князя Ігоря викликали неоднозначну реакцію з боку місцевих науковців.

"Звісно, кожен науковець, відповідно до вивчених джерел, має свою думку. Це нормально. І особисто мені імпонує у Сбітнєва те, що він є одним із тих, хто з любов'ю в серці і з емоційним піднесенням каже нам про історію нашого міста". - каже в інтерв'ю bbc.ua директор національного заповідника "Чернігів Стародавній" Андрій Курданов.

Однак є чимало вчених, які є противниками розкопок навколо собору. Він був побудований ще в ХІ столітті, є одним з найдавніших храмів Східної Європи. Місцеві науковці занепокоєні, бо невідомо, як позначаться розкопки на стані будівлі.

Дехто з місцевих археологів взагалі сумнівається, що під Спасо-Преображенським собором є поховання князя Ігоря. Науковці пояснюють, що Ігор свого часу був канонізований, а це означає, що мало б бути відоме його місце поховання.

Сам Юрій Сбитнєв запевняє, що він не шукає слави, не планує отримувати вчену ступінь, якщо все ж таки вдасться зробити відкриття. Кінцева мета його пошуків – зібрати інформацію для своєї нової книги про князів та відвезти частину мощей до новозбудованого храму в Росії.