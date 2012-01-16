Росіяни шукають останки князя Ігоря в Чернігові
В Чернігові науковці шукають поховання князя Ігоря Чернігівського та Київського, який правив за часів Київської Русі у XII столітті.
Ініціював пошук поховання російський письменник Юрій Сбітнєв на прохання голови ради директорів "Балтійської будівельної компанії" Ігоря Найвальта, який будує храм на честь князя Ігоря в Передєлкіно, селі на околиці столиці Росії.
Останки Великого князя потрібні росіянам, аби потім взяти до новозбудованого собору частину його мощей.
За однією з версій князь Ігор був похований на території Спасо-Преображенського храму, що розташований в історичній частині Чернігова. Саме там шукає останки святого Юрій Сбітнєв.
Проводити археологічні розкопки на цій території проблематично. За словами науковців, тут кожен сантиметр землі приховує таємниці історії і працювати потрібно дуже обережно.
"Ми повинні знайти усипальницю князів", - пояснив мету свого візиту до Чернігова Юрій Сбітнєв під час зустрічі із чернігівськими науковцями. - "Як її виявити? Зрозуміло, виникають питання. Необхідно провести великі археологічні розкопки. Потрібно копати. Уявіть, що ми зараз почнемо ці археологічні розкопки. Це, я б сказав, не стільки економічно неможливо виконати, скільки складно реалізувати технічно. Потрібно буде пройти мільйон інстанцій!"
Сканування замість розкопок
Замість масштабних археологічних розкопок біля храму в історичній частині міста російські гості вирішили піти іншим шляхом.
За допомогою фахівців з Мелітополя вони провели методом геолокації сканування землі під Спасо-Преображенським собором та навколо нього. За допомогою спеціального приладу – геолокатора – фахівці сканували майже дві тисячі квадратних метрів площі. Тепер чекають результатів, які покажуть, чи є під собором поховання.
Історичні джерела свідчать, що під храмом є сім поховань князів. Юрій Сбітнєв говорить про 15.
Поява російського письменника у Чернігові та його ідея віднайти останки князя Ігоря викликали неоднозначну реакцію з боку місцевих науковців.
"Звісно, кожен науковець, відповідно до вивчених джерел, має свою думку. Це нормально. І особисто мені імпонує у Сбітнєва те, що він є одним із тих, хто з любов'ю в серці і з емоційним піднесенням каже нам про історію нашого міста". - каже в інтерв'ю bbc.ua директор національного заповідника "Чернігів Стародавній" Андрій Курданов.
Однак є чимало вчених, які є противниками розкопок навколо собору. Він був побудований ще в ХІ столітті, є одним з найдавніших храмів Східної Європи. Місцеві науковці занепокоєні, бо невідомо, як позначаться розкопки на стані будівлі.
Дехто з місцевих археологів взагалі сумнівається, що під Спасо-Преображенським собором є поховання князя Ігоря. Науковці пояснюють, що Ігор свого часу був канонізований, а це означає, що мало б бути відоме його місце поховання.
Сам Юрій Сбитнєв запевняє, що він не шукає слави, не планує отримувати вчену ступінь, якщо все ж таки вдасться зробити відкриття. Кінцева мета його пошуків – зібрати інформацію для своєї нової книги про князів та відвезти частину мощей до новозбудованого храму в Росії.