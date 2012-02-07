Сучасні діти нездатні оцінити Діккенса

Копирайт изображения Getty Image caption У Вестмінстерському абатстві готуються до урочистостей з приводу 200-ї річниці з дня народження Чарльза Діккенса

Головний біограф Чарльза Діккенса Клер Томалін каже, що дітей не вчать читати з концентрацією уваги, необхідною для того, щоб оцінити роботи письменника.

Біограф каже, що Діккенсове зображення нерівності в суспільстві все ще лишається "на диво актуальним" під час загальнонаціонального святкування 200-ї річниці з дня його народження.

Сучасні діти не здатні цього оцінити, бо "їх виховують на жахливих телевізійних програмах", сказала дослідниця в інтерв’ю Press Association.

"У дітей не виховують здатність до довготривалої концентрації уваги, необхідної для вдумливого читання романів Діккенса, і я шкодую з цього приводу", - каже Клер Томалін.

У вівторок, 7 лютого, у Великій Британії відбудуться заходи з нагоди 200-річчя з дня народження Діккенса.

Серед іншого, відбудуться вуличні святкування в Портсмуті, графство Гемпшир, де народився письменник.

Також відбудеться церемонія покладання вінків на його могилу в Куточку поетів у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, участь в якому візьме принц Уельський, герцогиня Корнвольська, а також такі знаменитості, як Ральф Файнс.

Також у 24 країнах - від Албанії до Зімбабве - відбудуться Всесвітні читання Діккенса "Read-a-thon", які розпочнуться в Австралії читанням роману "Домбі і син".

Досі актуальний

Клер Томалін, яка також буде присутня на урочистостях у Вестмінстерському абатстві, каже, що Діккенс був "найвизначнішим, після Шекспіра, творцем героїв в англомовній літературі".

Достатньо глянути на наше суспільство, щоб пересвідчитись, що все, про що він писав у 1840-х роках, і досі актуально – величезна прірва між багатими і бідними, корумповані фінансисти, корумповані парламентарі, те, як керують країною вихованці Ітонського коледжу, та багато іншого - про все це писав Діккенс Клер Томалін, біограф Діккенса

"Завдяки його стилю письма, Діккенса дуже добре адаптують у театральних постановках, і навіть ті, хто ніколи не читав його творів, знають про нього з фільмів, телебачення і мюзиклів", - каже біограф.

"Достатньо глянути на наше суспільство, щоб пересвідчитись, що все, про що він писав у 1840-х роках, і досі актуально – величезна прірва між багатими і бідними, корумповані фінансисти, корумповані парламентарі, те, як керують країною вихованці Ітонського коледжу, та багато іншого - про все це писав Діккенс", - відзначає автор.

Клер Томалін також додає, що серед героїв сучасної культури найбільше схожий на Діккенсових Безіл Фолті.

"Протягом двох сезонів готель "Фолті Тауерс" продовжує працювати, вони всі такі кумедні, а Безіл Фолті – справжній Діккенсів монстр", - додає біограф.

Книга Клер Томалін "Чарльз Діккенс: Життя" була схвально сприйнята літературними критиками і опинилась серед номінантів на премію Costa Book Awards в біографічному жанрі у 2011 році.

Авторка також створила життєписи Семюела Піпса, Джейн Остін і Томаса Гарді.