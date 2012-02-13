Юнака у Києві судять за жорстокі вбивства сотні тварин

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13 лютого суд у Києві розглядає справу 19-річного студента Олексія Ведули, якого звинувачують у жорстоких вбивствах понад 100 безпритульних собак і кішок та поширенні відеозаписів цих вчинків в інтернеті.

Сам підсудний, як повідомили в міліції, пояснює свої дії бажанням вирішити проблему вуличних тварин, яку, за його словами, не вирішує влада.

Громадські активісти, які вважають юнака "маньяком", вимагають засудити його до найбільшого можливого терміну ув'язнення - 5 років - за "ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості", а не лише за жорстокість стосовно тварин, оскільки ця стаття Кримінального кодексу передбачає значно менше покарання.

"Це перший випадок в Україні, коли до суду дійшла справа за звинуваченнями у жорстокому поводженні з тваринами. До того ж, вона дуже гучна через те, що свої злочини ця особа робила з особливою жорстокістю та цинізмом. В більшості це були абсолютно беззахисні цуценята", - прокоментувала ВВС Україна Вікторія Світлова, співорганізатор акції у пам'ять вбитих тварин, яку проведуть біля будівлі суду.

Після публікацій у ЗМІ про жорстокі вбивства вуличних тварин правоохоронці затримали підозрюваного в листопаді минулого року. В квартирі Олексія Ведули вилучили системний блок комп'ютера, з якого він викладав відео в інтернеті, зокрема в соціальних мережах.

Копирайт изображения unian Image caption Вуличні пси - "шкідники" чи жертви?

"Він показав ванну, у якій топив цуценят", - повідомила після затримання співробітниця центру зв'язків з громадськістю київської міліції Наталія Білик. Згідно з повідомленнями правоохоронців, знущання над тваринами також відбувалися на трамвайних коліях.

Сам підсудний, як передають правоохоронці, стверджує, що вибирав лише агресивних тварин, і пояснює свої дії тим, що одного разу, коли він гуляв у парку із власним псом, на них накинулася зграя бездомних собак. Відповідні служби на його прохання вирішити проблему нібито не відреагували.

Півроку за знущання - замало

Вікторія Світлова стверджує, що насправді подібних людей значно більше, вони об'єднуються у спільноти, обмінюються досвідом, завантажують у мережу результати своїх вчинків.

На одному із сайтів руху, який позиціонує себе як догхантери (з англійської - мисливці на собак), йдеться, що підтримувана владою програма зі стерилізації тварин не працює, а скарги від покусаних людей продовжують надходити.

Це перший випадок в Україні, коли до суду дійшла справа за звинуваченнями у жорстокому поводженні з тваринами Вікторія Світлова, активістка

Безпритульних собак вони називають паразитами і вважають їх знищення своєю справою.

Такі заняття незаконні, хоча відповідальність, на думку захисників тварин, недостатньо сувора - штраф менше тисячі гривень, або піврічний арешт за знущання над тваринами.

Тому активісти вимагають від парламенту посилити покарання, а від правоохоронців - розслідувати роботу угруповань, які нищать безпритульних тварин.

Раніше європейські захисники тварин закликали бойкотувати проведення Євро-2012 в Україні - через негуманне, як вони стверджували, ставлення до безпритульних тварин.

У Міністерстві екології та природних ресурсів повідомили, що у державному бюджеті на 2012 рік передбачено 30 мільйонів гривень на будівництво сучасних притулків для собак.