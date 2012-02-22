Фільм Анджеліни Джолі про війну обурив сербів

Image caption Джолі і Пітт на рекламному плакаті фільму. У Загребі і Сараєво їх вітали тисячі людей, до Белграда і Подгоріци вони вирішили не їхати

Режисерський дебют Анджеліни Джолі у колишніх югославських республіках зустріли по-різному: у Сараєво та Загребі голлівудську зірку вітали "червоним килимом", а у Белграді та Подгоріці кінострічку очікують "стримано" і без Джолі.

У Боснії-Герцеговині та в Хорватії відбулися прем’єрні покази фільму "У землі крові та меду", сценаристом та режисером якого є голлівудська кіноактриса Аджеліна Джолі. В обох показах фільму участь брала і сама Анджеліна Джолі, а у Сараєво її супроводив чоловік Бред Пітт.

Поділені Балкани

Голлівудський блокбастер розділив громадську думку і ЗМІ у регіоні, оскільки темою дебютного фільму пані Джолі стали трагічні події війни у Боснії-Герцеговині у першій половині 1990-х років, які надто свіжі в колективній пам’яті балканських народів.

Прем’єру у Сараєво відвідали понад 5000 глядачів, а голлівудська актриса після фільму та оплесків, зі сльозами в очах, сказала, що для неї багато значить поділити відчуття з публікою.

"Фільм на загальнолюдські теми – про конфлікт, тортури, насильство над жінками та реакцію на це суспільства. Ключове питання цього фільму – потреба втручання ззовні і потреба звернути увагу світу на злочини, зокрема, на події, які сьогодні відбуваються у Сирії", – сказала Анджеліна Джолі.

В сюжеті фільму "У землі крові та меду" - відносини між сербом, військовим у тюрмі, та його давнім коханням – полоненою мусульманкою. Фільм змальовує страждання жінок, тисячі яких у збройному конфлікті Боснії-Герцеговині стали жертвами сексуального насильства.

Слово "Балкани" у перекладі з турецької мови означає – "кров та мед".

Пані Джолі є послом доброї волі комісара ООН з питань біженців, а Боснію-Герцеговину вона відвідувала ще раніше.

Гірка спадщина

Image caption Гірські схили довкола Сараєво тепер спокійні. 20 років тому звідти місто обстрілювали снайпери і гармати

У Боснії-Герцеговині лідери босняків-мусульман вважають цей фільм важливим для поширення правди про страждання в часи війни.

Цього року жертв боснійської війни будуть згадувати з нагоди 20 річниці облоги Сараєво сербською армією, яка тривала 1425 днів - навіть довше, ніж облога Сталінграду в Другій світовій.

Реіс Ул Улема (голова) мусульманської спільноти у Боснії-Герцеговині Мустафа Церіч сказав журналістам, що фільм Анджеліни Джолі - найважливіша для мусульман міжнародна подія після підписання Дейтонської мирної угоди (1995). Він вважає, що стрічка може бути "хорошою терапією" для тих що прожили конфлікт.

Редактор сараєвської газети "Ослободжнє" Вілдана Селімбеґович в інтерв’ю ВВС Україна сказала, що ейфорія з приводу фільму, можливо, була дещо надмірною, але пані Джолі дійсно зробила важливий крок і знову привернула увагу міжнародної спільноти до боснійської трагедії.

"Абсурдним є враження, що сьогодні існує радикальніше ставлення до жертв війни, аніж після підписання Дейтонської мирної угоди. Я багато писала про злочини війни всіх сторін (сербської, хорватської, босняко-мусульманської), і можу сказати що після невдалої конституційної реформи 2006 року у Боснії-Герцеговині дедалі більше представники всіх народів відкидають причетність до злочинів війни, і це є серйозною перешкодою для налагодження тривалого миру" – сказала для ВВС Україна редактор боснійської газети "Ослободжнє".

Протягом конфлікту у Боснії-Герцеговині, з 1991 до 1996 року, за різними джерелами, майже третина населення стали біженцями.

Як відомо, у Боснії-Герцеговині і досі понад 110 тисяч людей не повернулося до своїх домівок. А Сербія посіла перше місце у Європі за кількістю біженців і переміщених осіб – їх понад 270 тисяч.

Серби ображені

Після невдалої конституційної реформи 2006 року у Боснії-Герцеговині представники всіх народів дедалі більше відкидають причетність до злочинів війни, і це є серйозною перешкодою для налагодження тривалого миру Вілдана Селімбеґович

З іншої сторони, чимало етнічних сербів – як у Боснії, так і в Сербії – вважають, що пані Джолі нібито показала війну однобоко, а сербський народ, на думку деяких сербів, зображено винуватцем воєнних злочинів.

Відомий сербський режисер Емір Кустуріця сказав, що стрічка є "неякісною голлівудською пропагандою". А сербський актор і кінопродюсер Драган Бєлогрліч демонстративно покинув залу на прем’єрі у Лос-Анджелесі і заявив, що фільм є "поверховим та банальним".

В одній із федеративних частини Боснії-Герцеговини – Республіці Сербській – головний кіно-розповсюджувач відмовився показувати стрічку "У землі крові та меду", назвавши її "неякісною".

Пані Джолі вважає відмову сербів Баня Луки показати її стрічку своєрідною "забороною фільму".

У Сербії в пресі переважає думка, що публіка голлівудського фільму підштовхується до висновків щодо того, хто в цій війні був "героєм", а хто - "злочинцем".

Редактор кінопрограми белградського Студентського культурного центру Стеван Вукович сказав ВВС Україна, що авторська робота Анджеліни Джолі - це перш за все бізнес.

"Жанр фільму вказує на те, що мова іде про "сербо-використання" на тему війни, що є зовсім неоригінально. Сербська публіка вже бачила подібні фільми як "Рятувальник", стрічку Антониієвича, зняту 1998 року, в якому також грала відома американська актриса Настасія Кінскі", – каже Вукович.

Інший співрозмовник ВВС Україна – сербський культуролог і журналіст Сава Нікіч - згоден, що увагу до фільму перш за все привернула постать Анджеліни Джолі. Журналіст Нікіч каже, що багато людей коментують цей фільм, хоча насправді дуже мало його дивилися. Як відомо, цей фільм важко знайти на чорному ринку.

"Якби хтось інший зняв цей фільм, а не Анджеліна Джолі, про нього б не так багато говорилося. Також, з гострої полеміки очевидно, що питання розвалу Югославії і через понад 15 років після припинення війни залишилося болючим та відкритими для всіх народів, які брали участь у конфлікті в Боснії-Герцеговині", – сказав Сава Нікіч.

Проблеми з фільмом

Повідомляють, що ідея зняти фільм про конфлікт у Босніі-Герцеговині виникла в Анджеліни Джолі по тому, як вона відвідала цей край у квітні 2010 року в своїй ролі посла доброї волі ООН.

З гострої полеміки очевидно, що питання розвалу Югославії і через понад 15 років після припинення війни залишилося болючим та відкритими для всіх народів, які брали участь у конфлікті в Боснії-Герцеговині Сава Нікіч

Труднощі в неї виникли від самого початку. Вже у другій половині 2010 року медіа-магнат Желько Митрович з Белграда відмовився бути партнером Анджеліни Джолі у зйомках фільму, нібито через її "упереджене ставлення до сербів". Інші мас-медіа писали, що їхня співпраця не відбулася через суто бізнесові причини.

Міністр культури Боснії і Герцеговини Гаврило Ґраховац спочатку дав дозвіл на запис фільму у Боснії-Герцеговині, але після протесту організації, яка об’єднала жінок-жертв війни, міністерство у жовтні 2010 скасувало цей дозвіл. Анджеліна Джолі була змушена знімати фільм в Угорщині.

"У землі крові та меду" зняти за участі акторів з країн колишньої Югославії, серед яких і відомий Раде Шербеджия. Анджеліна Джолі зробила нібито дві версії фільму – англійською та сербо-хорватсько-боснійською мовою.

Прем'єра триває без Джолі

Тим часом у Хорватії глядачів цікавила не так політика та галас у ЗМІ, як постать самої актриси. Кілька тисяч людей на вихідні зібралися в Загребі подивитись на Анджеліну Джолі.

Прем’єрний показ фільму відвідав президент Іво Йосипович та колишня прем’єр-міністр Ядранка Косор – одна з небагатьох жінок, яка після кровавого конфлікту на просторі колишньої Югославії перебувала на найвищій державній посаді.

Пем’єра дебютного фільму у столиці Чорногорії Подгориці пройде без урочистого відкриття і без голлівудського гламуру.

Аджеліна Джолі не братиме участь у прем’єрному показі свого фільму в Сербії, оскільки ввжає, що "зараз для цього не найкращий момент".