Як джинси завойовували світ

Копирайт изображения Getty Image caption Джинси пройшли шлях від шахти до подіуму. Цей зразок з'явився під час показу моделей на тижні моди в Лондоні кілька років тому

Важко знайти елемент одягу настільки ж популярний, широко поширений та улюблений в усьому світі, як джинси. Класичний символ американського заходу став незамінним у гардеробах в усіх частинах планети. Але чому?

Ковбої можуть одягати їх, але ж так само роблять супермоделі, фермери, президенти та домогосподарки.

Спитайте кількох людей, чому вони носять джинси, і почуєте дуже різні відповіді.

Наприклад, для когось вони зручні та такі, що їх можна довго носити, а для когось вони сексуальні та круті.

Джинси означають різне для різних людей. Але чи саме цим пояснюється всесвітнє захоплення ними?

Ця тема не є достатньо вивчена, каже антрополог Денні Міллер, чия книжка "Блакитні джинси" буде опублікована наступного місяця.

У кожній країні, яку він відвідував, - від Філіппін до Туреччини, Кореї, Індії та Бразилії - пан Міллер зупинявся та відраховував 100 перших-ліпших зустрічних. Щоразу виявлялося, що майже половина з них обов'язково вдягнена у джинси.

Джинси - всюди, каже дослідник. Єдиний виняток - віддалені регіони Китаю та Південної Азії.

Причиною їхнього успіху є і їхнє культурне значення, і їхня фізична конструкція.

Родом з Дикого Заходу

Найперші джинси були спроектовані як робочий одяг для фермерів та шахтарів західних штатів Америки наприкінці 19-го століття.

Джинси стали нейтральним базовим одягом. Якщо ви хочете показати, що розслаблені, якщо ви хочете розслабитися, ви вдягаєте джинси Денні Міллер, антрополог

Коли невадського кравця Джейкоба Девіса просили зробити пару міцних штанів для місцевого робітника, йому спало на думку поліпшити їх заклепками. Штани виявилися надзвичайно міцими та швидко стали популярними.

Пан Девіс зрозумів потенціал свого продукту, але не мав грошей, аби запатентувати його. Тоді він звернувся до свого постачальника тканини з Сан-Франциско, Леві Стросса. Незабаром з'явилися запатентовані джинси Levi's, які виготовляли з джинсової тканини та ще однієї цупкої бавовняної тканини.

"Вони дуже швидко виявили, що саме версія з джинсу буде продаватися", - розповідає Пол Тринка, автор книги "Джинс: від ковбоїв до подіумів". Джинс був зручніший, м'якший, а його синій колір додавав йому унікальності. Крім того, фарба кольору індиго, на відміну від інших, не псує тканину, залишаючись на поверхні волокон. При цьому з часом тканина витирається, створюючи унікальний візерунок та колір джинсів.

Фактично, кожні джинси зберігають історію робітника та роботи, яку він виконував.

"Джинси - це найбільш особиста річ, яку ви можете носити", - каже Деніел Міллер.

Дін та Брандо вивели джинси з тіні

Проникненням у світ щоденного одягу джинси завдячують тому, що вони стали символізувати. Перед Другої світовою війною джинси носили лише на заході США. На сході Америки вони асоціювалися з романтичним образом ковбоя: незалежним та американським, але все ж мешканцем сільської місцевості та представником робочого класу.

Мешканці сходу, натомість, вдягали джинси лише, коли хотіли відчути смак заміського життя. Але в Нью-Йорку чи Коннектикуті джинси все ще лишалися за лаштунками.

Копирайт изображения Getty Image caption Бунтар Джеймс Дін додав джинсам неабиякої популярності, вдягаючи їх на екрані і за його межами

Їх почали вдягати у повсякденному житті, коли вони стали символізувати повстанський дух: той, що його передали Марлон Брандо у фільмі "Дикун" 1953 року та Джеймс Дін у стрічці "Бунтівник без причини" через два роки.

"Якби ви були 15-річним хлопчиком у 1953, вам би хотілося бути Марлоном Брандо", - розповідає Лінн Доуні, історик та архіваріус у Levis Strauss & Co. І додає, що голлівудські костюмери одягли всіх поганих хлопців у джинси.

Втім, і Джеймс Дін, і Марлон Брандо носили джинси не лише на екрані. Обидва належали до бунтівної контркультури, послідовники якої сідали на мотоцикли та їздили Штатами замість осідати у передмістях та народжувати дітей.

Дуже швидко джинси заборонили в усіх школах від узбережжя до узбережжя, і це лише додало їм популярності серед підлітків.

Але тренд почав ширитися і за межами США. Чимало американської молоді після війни осіло в Європі чи Японії, це були хлопці з робочого класу американського заходу. Вони з гордістю вдягали джинси як символ дому.

Європейці теж швидко захотіли купувати штани, що символізували легше і щасливіше американське життя.

Пасують всім і кожному

У 60-ті джинси поширилися серед американського середнього класу. Студенти-бунтарі почали носити їх, щоби засвідчити свою солідарність з робочим класом, тобто тими, хто найбільше потерпав від расової дискримінації та наслідків війни.

Але джинси стали не лише символом демократизації, вони також поставили різні класи на один щабель. Вони були доступними, виглядали гарно і старими, і новими, а також їх не треба було часто прати, і ще рідше - прасувати. Вони так сідали на тіло, що не поступалися у цьому найкращому одягу. І це особливо було до смаку жінкам.

Ця здатність джинсів пасувати всім і кожному і стала секретом їхнього виживання у шафі з одягом.

У часи після Другої Світової війни кожна молодіжна субкультура, від рокерів до хіппі та панків, мала у своєму гардеробі джинси.

Image caption Так виглядав британський модник у 70-их

"Це була індивідуалістська уніформа, що саме по собі є оксюмороном, але яка і досі користується популярністю", - розповідає Пол Тринка. Пан Міллер називає джинси символом звичайного одягу, в якому люди почуваються комфортно.

"Джинси стали нейтральним базовим одягом. Якщо ви хочете показати, що розслаблені, якщо ви хочете розслабитися, ви вдягаєте джинси", - додає він.

Але Пол Тринка вважає, що у джинсів є ще одна особливість, яка робить їх недоступними деяким людям.

"Відомо, що Джорд Буш та Тоні Блер одягали джинси на своїх перших мітингах. Вони хотіли сказати: ми звичайні хлопці. Але, звичайно, вони виглядали як дурні", - вважає Пол Тринка.

Минулого року студент університету Альберти Джош Лі спробував поносити одні й ті самі джинси упродовж 15 місяців без прання, а потім протестував їх на бактеріальний вміст.

Ще раз він протестував джинси через два тижні після прання і виявилося, що бактеріальний вміст через два тижні і через 15 місяців суттєво не різниться.

Різні люди по-різному вдягають джинси, але традиційні стилі лишаються найбільш популярними.

Пол Тринка: "Вони - прості, вони не складні. Це просто джинс, заклепки та волокна. ... Вічна привабливість джинсів полягає в тому, о вони є відображенням нас, і вони відображають життя, яке ми проживаємо в них".