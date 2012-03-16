Архієпископ Кентерберійський іде на іншу роботу

Копирайт изображения PA Image caption Архієпископ Вільямс і королева Єлизавета - двоє провідників англіканської церкви

Архієпископ Кентерберійський Роуен Вільямс оголосив, що в грудні іде з посади провідника англіканської церкви, яка нараховує 85 мільйонів вірних у різних країнах світу.

У повідомленні, вміщеному на веб-сайті Роуена Вільямса, сказано, що в січні він почне працювати в Кембриджському університеті, де очолить коледж Магдалени.

61-річний Вільямс був призначений 104-м архієпископом Кентерберійським у 2002 році.

У заяві на офіційному веб-сайті провідника англіканської церкви сказано, що рішення піти було для нього складним, а своє служіння церкві в сані архієпископа він назвав "величезною честю".

Роуен Вільямс додає, що за час, який у нього залишився, треба ще багато встигнути, і висловлює подяку всім в англіканській церкві і ширшій англіканській спільноті, які допомагали йому "баченням, надією і захопленням".

Прикра несподіванка

Як каже кореспондент Бі-Бі-Сі з питань релігії Роберт Піґотт, для вірних англіканської церкви рішення архієпископа Вільямса стало прикрою несподіванкою, і багато з них переживатимуть втрату, бо він був авторитетним і харизматичним церковним провідником.

Королева Єлизавета, яка є офіційним провідником церкви, поінформована про рішення архієпископа.

Заміну Роуену Вільямсу має знайти Королівська комісія номінацій.

Впливовий ієрарх Англіканської церкви, архієпископ Йоркський Джон Сентаму сказав, що новина про рішення Вільямса його засмутила. Він назвав архієпископа видатним і обдарованим лідером.

"Складні виклики"

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон заявив, що Роуен Вільямс "стояв на чолі церкви в часи складних викликів і кардинальних змін".

Роуен Вільямс служить єпископом та архієпископом уже 20 років.

У 1991 році він був возведений у сан єпископа Монмута, а в 1999 році став архієпископом Уельсу.

Його попередник Джордж Кері обіймав посаду архієпископа Кентерберійського впродовж 11 років і пішов на пенсію в 2002 році.

Відхід Вільямса від керівництва англіканської церкви припав на час запеклих внутрішніх церковних суперечок про ставлення до гомосексуалізму, одностатевих шлюбів і жінок-єпископів.

Головним претендентом на пост архієпископа Кентерберійського вважають Джона Сентаму, який, у разі обрання, стане першим чорношкірим на чолі світового англіканства.