У карпатські ріки хочуть повернути форель

Image caption Зараз форель у карпатських річках - рідкість

У річки Закарпаття днями випустили приблизно 23 тисячі мальків струмкової форелі - про це повідомили в Асоціації рибалок України.

Як розповів ВВС Україна голова організації Олександр Чистяков, риба, яку в Карпатах називають королівською, раніше була звичною стравою на столі у жителів гір. Але впродовж останнього десятиліття дуже чутлива до зовнішніх чинників форель стала рідкісним трофеєм рибалок і, за словами екологів, опинилася під загрозою остаточного зникнення.

"Це можна пояснити багатьма факторами: і різноманітними викидами у воду, і тим, що, на жаль, з річок вимивається галька, яка утримує їхнє русло, через що вони розливаються, і вирубкою лісів. Тобто, це екологічні моменти. І, звісно, браконьєрство", - пояснив Олександр Чистяков.

Мальків форелі працівники управління рибохорони разом з еклогами та мисливцями випустили у річки селища Великий Бичків Рахівського району. Рибалки визнають, що цієї кількості недостатньо, аби відновити популяцію форелі:

"Краще хоча б щось, ніж взагалі нічого. Дуже радує те, що зрушили з мертвої точки. На черзі - дунайський лосось, який також на межі вимирання", - сказав Олександр Чистяков.

За його словами, цього року із бюджету на відновлення рибних запасів українських водойм виділили велику суму - 54 мільйони гривень.

Ці гроші слід витратити не лише на запускання риби у водойми, а на роботу господарств із її розведення, каже пан Чистяков. Наразі, за словами голови Асоціації рибалок, в Україні з 18 тисяч державних рибоводних підприємств, які діяли в радянські часи, лишилося всього 9.