"Тартак" жалкує, що не виступить у Польщі

Копирайт изображения UNIAN Image caption Лідер "Тартака" закликає не переносити факти з минулого у майбутнє

Лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський шкодує, що не виступить на фестивалі у Польщі, але закликає не "переносити минуле в майбутнє".

Виступ 17 травня в рамках цьогорічних Днів студентської культури у польському місті Люблін скасували через пісні гурту про "УПА".

"Неприємно, коли скасовуються концерти... Хотілося б виступити саме на цьому фестивалі, він традиційний, престижний, має потужний склад учасників. Там виступатиме моя улюблена група... Так, ми співаємо у деяких піснях про людей, які захищали Україну від ворогів, і дуже прикро, що тоді інколи ворогами ставали наші сусіди, поляки. Але я не думаю, що факти з минулого ми маємо переносити у майбутнє", - заявив пан Положинський ВВС Україна.

Незадоволення поляків, зокрема, викликала пісня гурту "Не кажучи нікому", у відеокліпі якої використані світлини вояків УПА часів Другої світової війни. Героєм пісні є молодий юнак, який вирішив іти в повстанці.

Зйомки відбувались в напівзруйнованому Загорівському монастирі на Волині.

Польська молодь сказала "Ні"

Так, ми співаємо у деяких піснях про людей, які захищали Україну від ворогів і дуже прикро, що тоді інколи ворогами ставали наші сусіди, поляки. Але я не думаю, що факти з минулого ми маємо переносити у майбутнє Олександр Положинський, гурт "Тартак"

Мерія міста Любліна апелює до рішення польської молоді, якій начебто не подобається, що "Тартак"у піснях прославляє УПА. Український гурт вважає, що співати про людей, які захищали Україну від ворогів, - це закономірне явище.

Польське видання "Dziennik wschodni" ("Східний щоденник") надрукувало повідомлення про рішення люблінського мера Кшиштофа Жука скасувати запрошення гурту "Тартак". У повідомленні йдеться, що цей гурт не захотіли слухати польські студенти.

"Студенти звернулися до нас. Це їхнє свято, вони мають право", - сказав люблінський голова, повідомивши, що раніше гурт запросили міністр культури, міністерство закордонних справ і Національний культурний центр з огляду на популярність "Тартака" серед поляків. Раніше гурт уже виступав у польських Познані, Білостоку та Ряшеві.

Кшиштоф Жук, своєю чергою, зголосився запросити "Тартак" на інший фестиваль патріотичного спрямування.

Рішення "Чітке НІ "Тартаку" поляки-студенти ухвали на сторінках соціальної мережі Facebook. На сторінці для голосування зображено перекреслений портрет провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.

Різні погляди на минуле

На початку березня між Україною та Польщею виникла інша історична суперечка.

Приводом стала публікація інтернет-версія газети Люблінського воєводства "Dziennik Wschodni", яка в лютому розмістила статтю під назвою "Бандера став почесним мешканцем Луцька: депутати обурені. Чи розірве Люблін партнерство?".

У статті згадувався українсько-польський конфлікт часів Другої Світової війни зі звинуваченнями Бандери у масових вбивствах поляків.

Луцька міська рада відповіла на публікацію наприкінці березня.

Депутати написали листа, де заявили, що вважають заяви з використанням у тексті виразів на кшталт "українські нацисти" втручанням у внутрішні справи територіального органу самоврядування. Вони також написали, що хоч українсько-польська історія і містить чимало суперечливих моментів, все ж луцькі депутати хотіли б сконцентрувати погляди на спільному майбутньому і розвитку стосунків.