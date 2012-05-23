Загинув легендарний культурознавець Борис Возницький

Копирайт изображения UNIAN Image caption Борис Возницький усе життя віддав збереженню української культурної спадщини

Директор Львівської галереї мистецтв і ентузіаст збереження замків та культурної спадщини Борис Возницький загинув у віці 86-ти років, не впоравшись із керуванням автомобіля.

Незважаючи на свій вік, він вів активний спосіб життя, багато часу проводив у замках Львівської області.

Борис Возницький був академіком Української академії мистецтв, Героєм України, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, президентом Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв.

Експерти кажуть, що Борис Возницький був чи не єдиним мистецтвознавцем в Україні, який настільки багато знав про історію замків Галичини і загалом України. Він протягом більше ніж півстоліття збирав експонати для музеїв.

В одному із інтерв'ю українській службі Бі-Бі-Сі Борис Возницький розповідав, що Україна володіє незрівнянним мистецьким фондом. За його словами, у львівських музеях виставлено лише 3% картин та інших творів мистецтва, у той час як 97% перебуває у сховищах.

"Ми зібрали дві з половиною тисячі барокової скульптури. Жоден музей в світі не має такої збірки, дві з половиною тисячі скульптур 17-го-18-го століття. Ми маємо найбільшу колекцію портрету, тисячу львівських портретів 16-го-18-го століття. В той же час як на східних землях України - всього три портрети 17-го століття. В Росії лишилося 4 портрети 17-го століття", - розповідав Борис Возницький.

Борис Возницький у 2008 році був учасником однієї із радіопрограм Української служби Бі-Бі-Сі, у якій розповідав про себе і про свою багаторічну діяльність.