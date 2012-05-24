Депутати проголосували за заборону курити майже у всіх закритих приміщеннях

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Депутати вирішили, що попільничкам не місце в кнайпах

368 депутатів у другому читанні підтримали проект закону, який повністю забороняє курити в більшості закритих приміщень, включно з офісами, барами, ресторанами та клубами.

Законопроект 9474 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)" ініціювали 12 депутатів із різних фракцій на чолі з головою Комітету з питань охорони здоров'я Тетяною Бахтеєвою.

Представники антитютюнового руху вважають рішення парламенту логічним:

"Тепер необхідний підпис президента. Ми вже знаємо, що тютюнова індустрія намагатиметься якось вплинути на нього, але нещодавно він підписав складний закон про заборону реклами тютюну. Оскільки Віктор Янукович заявив, що боротьба проти тютюнокуріння є пріоритетом державної політики, ми сподіваємося, що цього разу він також поставить свій підпис. Цього закону чекає багато людей", - заявила в коментарі ВВС Україна координатор коаліції "За вільну від тютюнового диму Україну" Ганна Гопко.

Наприкінці 2011 року Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, згідно з яким 84% українців схвально ставляться до повної заборони тютюну в більшості закритих приміщень.

Також на підтримку законопроекту активісти зібрати тисячу підписів офіціантів. Документ забороняє куріння в ліфтах і таксофонах, у приміщеннях і на території лікарень, навчальних закладів, на дитячих майданчиках, у спортивних спорудах, під'їздах житлових будинків, підземних переходах, громадському транспорті.

Заборона також стосується ресторанів і кав’ярень, музеїв та концертних залів, приміщень органів влади та зупинок громадського транспорту. У приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності, в готелях, гуртожитках, аеропортах і на вокзалах курити дозволено лише у спеціально відведених приміщеннях, розміри яких не повинні перевищувати 10% від загальної площі і повинні добре провітрюватися.

Порушення закону у разі набуття ним чинності загрожуватиме власникам закладів штрафами до 10 тисяч гривень.

Слідом за Європою

У пояснювальній записці до законопроекту йшлося про те, що в країнах та містах Європи і Америки після введення та ефективного дотримання подібної заборони куріння, кількість інфарктів в перший рік зменшилася на 17%, а через три роки – на 36%.

Наукові дослідження показують, що заходи з повного звільнення робочих і громадських місць від тютюнового диму дають досить швидкий та відчутний ефект для здоров’я населення З пояснювальної записки

"Наукові дослідження показують, що заходи з повного звільнення робочих і громадських місць від тютюнового диму дають досить швидкий та відчутний ефект для здоров’я населення", - зазначають автори документу.

Заборона на куріння у громадських приміщеннях вже діє у Франції, Італії, Ісландії, Литві, Норвегія, Іспанії, Туреччині та Великій Британії. З 1 червня подібний закон набирає чинності в Болгарії.

Частина власників закладів в Україні, однак, не підтримують ідеї про заборону на тютюн у приміщення, пояснюючи, що бояться додаткових проблем, оскільки, за словами фахівців, в Україні 25% дорослих громадян курять щоденно.

Досі в Україні діє обмеження, згідно з яким принаймні половина приміщення повинна бути звільнена від тютюнового диму. Однак, за спостереженнями представників антитютюнового руху, цю вимогу часто ігнорують, або дотримуються не повністю.

Нову норму порушити буде значно складніше, вважає Ганна Гопко: "Цей закон набагато простіший і ефективніший в плані контролю над його виконанням. Він не вимагає додаткових витрат від власників ресторанів. Приходиш всередину приміщення - попільничок немає. Немає попільничок - немає курців".

Раніше в УЄФА заявляли, що посилять заходи щодо повної заборони на використання, продаж чи рекламу тютюну на всіх стадіонах, залучених до проведення чемпіонату Євро-2012. Якщо президент підпише документ, на час чемпіонату він не діятиме, оскільки може набрати чинності лише через півроку.

Втім, напередоодні парламент додатково ухвалив закон, який передбачає повну заборону на вживання та використання, продаж і рекламу тютюнових виробів у спортивних спорудах, де відбуватимуться заходи чемпіонату Європи з футболу на період його проведення.