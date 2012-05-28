Швидкісний Hyundai: поїзд рушив

Image caption Новий поїзд викликає приємний подив. Але не ціна проїзду в ньому...

"Ну тут же краще їдеться, ніж у звичайному плацкарті?", - запитав віце-прем'єр Борис Колесніков, стоячи перед журналістами у новенькому вагоні поїзда Hyundai під час демонстраційної поїздки.

Корейський поїзд саме набирав свою максимальну в Україні швидкість - 160 кілометрів на годину. Такий розгін дозволив йому прибути із Києва до Львова за 5 годин.

Хоча встояти на ходу таки непросто - українські колії поки не найоптимальніші для швидкісних поїздів, які 28 травня починають курсувати із Києва до Харкова та Львова, а невдовзі - ще до Донецька.

Можлива непридатність українського полотна, разом із високою ціною на проїзд, є основними пересторогами щодо швидкісного транспорту. Але в будь-якому разі, поїзд рушив.

160 км/год: кава - так, встояти - ні

"Ви, наче на драконі, пролетіли повз нас", - не стримувала емоцій знайома, що живе під Києвом і бачила, як Hyundai вирушав в одну зі своїх перших подорожей Україною з пасажирами. В їх числі - міністр Борис Колесніков, керівництво "Укрзалізниці", корейські спеціалісти, які прибули стежити за запуском свого дітища, та кілька десятків журналістів.

А ще - студенти транспортних вишів і люди, яких складно ідентифікувати: єдиною рисою, яка їх разюче відрізняла від решти, було постійне курсування в напрямку буфету - за віскі екстра-класу.

Буфет, до речі, - один на 9 вагонів, через те їхати по сусідству з ним не надто комфортно: поруч постійно туди-сюди ходять пасажири, яким закортіло кави, латте, чаю чи інших напоїв, які привітні буфетниці вправно наливають навіть на рекордній для української залізниці швидкості.

Image caption Вагон поїзда всередині нагадує салон літака

А ось пересуватися салоном за таких умов вартує зусиль: поїзд розгойдує, особливо на поворотах, встояти на ногах - завдання не з простих.

"Обережно, бо я на вас каву виллю", - намагався донести напій до свого місця один із журналістів. Вже там його можна міцно закріпити на спеціальному держаку, м'яке велике сидіння обладнане ще підставками для преси, ноут-буків та ніг.

Тут також вдосталь того, що можна вважати справжнім проривом для української залізниці - звичайних розеток на 220 вольт, яких практично немає у більшості інших поїздів.

Анонсований Wi-Fi інтернет у день поїздки ще не працював, тож перевірити його якість не вдалося, але адміністрація обіцяла, що він бездоганно працюватиме вже із 28 травня. Хоча мобільні телефони на швидкості працювати, здебільшого, відмовляються...

Для більшості - лише фото на згадку

Поїзд спричинив фурор уже одразу після появи на залізничному вокзалі у Києві.

Хоча кияни давно звикли, що поруч постійно їздить безліч авто, чиєму дизайну та цінам значно поступається автопродукція заводу Hyundai, блискучий поїзд із яскравими помаранчевими лініями на кабіні та туристичними логотипами України і Євро-2012 разюче відрізняється від навколишніх стареньких радянських локомотивів із вилущеною фарбою та масними вікнами.

Image caption У кабіні автоматика - машиністи щасливі

Люди одразу кинулися фотографуватися поруч із новим "жеребцем" у загоні "Укрзалізниці" - багатьом із них, через ціну проїзду у Hyundai, тільки фотокартка і залишається. Тож випадкові перехожі намагалися не проґавити шанс позаглядати до вагонів та особливо - кабіни, яка приблизно на одному рівні із пероном.

"Якщо машиністу стане погано, є система безпеки світового рівня. Система визначає рухи машиніста. Якщо він періодично не реагує на сигнали, спрацьовує автоматика, яка негайно почне гальмувати поїзд", - каже генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир Козак.

Машиністи та стюарди (останніх на 9 вагонів - всього троє), напевно, відчули себе справжніми зірками у той день - задля розмови з ними журналісти шикувалися чергами. Довелося розповідати і про планшетні комп'ютери, які тримав у руках кожен з них, і про інтер'єр їх нового "місця роботи", і про враження від перших поїздок:

"Керувати поїздом дуже легко, передчуття найліпші - дай Бог, щоб і далі так було. Я вже тричі їздив. Для такого поїзда не потрібні надто рівні колії, оскільки особливості підвіски дозволяють експлуатувати його навіть на розбитих шляхах. Але в даному випадку колії підготовлені навіть краще, ніж ми очікували", - сказав машиніст електропоїзда Андрій Грабовецький.

Три стюарди на 500 людей?

Персонал, який обслуговує поїзд, вдалося значно скоротити. Провідники у кожному вагоні, каже керівництво "Укрзалізниці", більше не потрібні - їх роль, здебільшого, зводилася до приготування чаю, видачі постелі, а також - відчиняння дверей. Hyundai робить останнє автоматично - всі двері в поїзді відчиняються легким натисканням на кнопку.

"Я вже собі уявляю, як ці двері традиційно намагатимуться відчинити плечем", - іронізували столичні журналісти, які заполонили два вагони поїзда.

Хоча, багато в кого із пасажирів вже виникли сумніви, що загалом така мала кількість персоналу зможе впоратися із понад півтисячею людей, яких вміщує поїзд.

Для такого поїзда не потрібні надто рівні колії, оскільки особливості підвіски дозволяють експлуатувати його навіть на розбитих шляхах. Але в даному випадку колії підготовлені навіть краще, ніж ми очікували. Машиніст Андрій Грабовецький

Окремої уваги заслуговує вбиральня - напевно, звична для іноземців, але шокуюча для українських пасажирів, які змирилися із тим, що туалет у поїзді - це зазвичай місце, у яке, за можливості, краще не ходити.

"Люба, здається, я зламав там унітаз", - пригадую, із такими словами забіг до купе звичайного дизельного поїзда чоловік знайомої із Нідерландів, який натиснув на змивну педаль і побачив під собою шпали, які миготіли на швидкості.

Hyundai теж має таку педаль, але після її натискання вода із горщика миттєво всмоктується всередину, не залишаючи психологічних травм подорожнім. Є також вбиральні, обладнані для людей з особливими потребами - важко уявити, як вони можуть впоратися зі своїми природними потребами у звичайному поїзді...

Але найбільше запам'яталася реакція людей, яким випало спостерігати поїзд на переїздах та провінційних залізничних станціях (на маршруті Київ-Львів Hyundai не спиняється жодного разу) - складалося враження, що для них ця ситуація схожа на ту, коли до села заїздить дорогий імпортний автомобіль, якого там досі ніколи не бачили.

Звичайний комфорт - недешеве задоволення

Загалом, новий поїзд має всі атрибути, які мали б бути звичайними для комфортної поїздки. Розетки та чисті, справні вбиральні викликають стільки подиву тільки через те, що їх немає у решті рухомого складу "Укрзалізниці", частина якого курсує залізничними шляхами України вже понад 50 років.

Але очікуваний комфорт суттєво відрізняється своєю ціною. Середня вартість квитка від Києва до Львова у другому класі - приблизно 300 гривень, у першому класі, який відрізняється зручністю сидінь та меншою їх кількістю - понад 400 гривень.

Image caption Борис Колесніков протестував поїзд - така нагода через ціну квитка буде не у всіх

Це дешевше, ніж літак, який доставить до Львова майже за той самий час - з урахуванням проїзду до Борисполя і проходження реєстрації - але ціна все одно прийнятна далеко не для всіх:

"Ні, звісно, я не їздитиму цим поїздом, бо він не вартий такої ціни. До того ж, графік руху не зручний для мене, і ще й сидіти потрібно", - розповіла кореспондентові ВВС Україна студентка зі Львова Анна, для якої проїзд у другому класі, враховуючи знижку, коштуватиме 150 гривень - проти 40-ка, за які вона досі могла доїхати до Києва у звичайному плацкарті.

І таких обурених пасажирів виявилося достатньо, аби в уряді оголосили про повернення на маршрути майже всіх скасованих раніше нічних поїздів.

Борис Колесніков, якого у Львові зустріли з музикою, килимами на пероні та дітьми у вишиванках, назвав запуск поїздів Hyundai історичним моментом. Майбутнє залізниці, на його думку, саме за такими новими швидкісними поїздами, а не за традиційними нічними "з от цими наволочками й всім іншим" - як він сам колись висловився.

Втім, схоже, що комфорт та швидкість буде по кишені не всім. Та й чи готові українці вже зараз відмовитися від звичних для себе поїздів із полицями, провідниками і рафінованим цукром до чаю?