Презентація Apple: чекають на iPad mini

Очікують, що компанія Apple представить на презентації у вівторок новий планшетний комп'ютер iPad mini з діагоналлю 7,8 дюймів.

Перші планшети iPad, випущені компанією у 2010 році, мали діагональ екрану 9,7 дюймів.

Запуску нового планшета з нетерпіння чекають прихильники компанії, які шукають дешевший за iPad пристрій. Критики компанії називають презентацію черговим випробуванням для чинного глави компанії Тіма Кука.

Попит на менші планшетні пристрої довів успіх Kindle від Amazon та Nexus 7 від Google.

Багато аналітиків ринку погоджуються, що ключем до успіху iPad mini буде його ціна. Зараз ціна на iPad 3 починається від 499 доларів США, другу версію можна придбати за 399 доларів.

"Ми думаємо, що менший iPad, за нижчу ціну, стане безпрограшним різдвяним хітом. І Apple це теж знає" Падді Сміт, редактор Stuff.tv

Припускають, що новий iPad mini може коштувати близько 250 доларів, що перетворить його на доступний рідзвяний подарунок, каже аналітик IDC Мачей Горніцкі.

"Ми думаємо, що менший iPad, за нижчу ціну, стане безпрограшним різдвяним хітом. І Apple це теж знає", - каже Падді Сміт, редактор Stuff.tv.

Станом на зараз Apple продала 84 мільйони пристроїв iPad, вони принесли компанії 26% її прибутків у третьому кварталі.

Цікаво, що засновник Apple Стів Джобс свого часу відкинув ідею маленького планшета, заявивши, що цей розмір не має користі. Втім, успішні продажі конкурентів компанії, які випустили подібні пристрої, можуть свідчити, що покійний пан Джобс помилявся.

Крім iPad mini, на презентації у вівторок очікують, що буде представлений новий варіант ноутбуку MacBook Pro з діагоналлю 13 дюймів. Його особливістю стане нова технологія Retina, яка дозволяє зробити зображення ще чіткішим.