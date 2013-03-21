Прем'єр Австралії вибачилась за політику примусового всиновлення

Image caption Промову пані Гіллард вітали аплодисментами

Прем'єр-міністр Австралії Джулія Гіллард офіційно вибачилась перед людьми, які постраждали від політики примусового всиновлення, що мала місце між 1950-ми та 1970-ми роками.

Тоді держава забрала десятки тисяч дітей у неодружених, переважно юних матерів та віддала їх бездітним подружжям.

Багато жінок зізнались, що їх змусили підписати дозвіл на всиновлення дітей.

Виступаючи перед сотнями жертв такої політики, пані Гіллард назвала її "ганебною" та такою, що створила "спадщину болю".

"Сьогодні цей парламент, від імені австралійського народу, бере на себе відповідальність та просить вибачення за політику та практику, яка розлучала матерів та їхніх дітей, що створило спадщину болю та страждання", - заявила вона у столиці Канберра.

"Ми шкодуємо про ці ганебні практики, які позбавляли вас, матерів, ваших фундаментальних прав та обов'язків любити та піклуватись про ваших дітей", - заявила вона.

Несвідома згода

Прем'єр також наголосила, що матерям відмовляли навіть у знанні їхніх прав, що означало, що вони не могли дати згоду свідомо.

"Вас неправдиво запевняли, вас змушували терпіти насильство та брутальність практик, які були неетичними, нечесними та у багатьох випадках нелегальними", - заявила вона.

Під час промови пані Гіллард, яку вітали аплодисментами, багато людей у натовпі розплакались.

Прем'єр повідомила, що уряд Австралії виділить 5 мільйонів доларів, щоб постраждалі мали змогу звернутись до спеціалістів по психологічну допомогу.

Минулого лютого комітет сенату закликав до офіційного вибачення від імені держави - після того, як було проведене розслідування впливу примусового всиновлення на людей.

Дослідження було засноване на свідченнях сотень жінок.

Деякі з них заявили, що віддали дітей через упереджене ставлення до неодружених матерів, яке було розповсюджене у той час.

Були також жінки, які розповіли, що дали дозвіл під дією наркотиків, які їм ввели, та такі, чиї підписи були підроблені.