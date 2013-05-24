Нове життя старої військової техніки: полювання та екскурсії

Image caption Той самий БРДМ в центрі Києва, з якого все почалося

БТР, БРДМ, БМП, БТЛБ - зовсім необов'язково служити у війську, аби володіти подібною технікою в Україні.

Після того, як після поява однієї з таких машин у центрі Києва під час мітингів 18 травня почалися сутички, виявилося, що її власником є приватна особа, яка здала броньовик в оренду.

Взяти напрокат чи навіть придбати такий транспорт може кожен, кому це дозволить гаманець.

Машинерія, яка вже віджила своє у війську, здобуває нове життя у сфері активного відпочинку.

Є ентузіасти, які збирають цілі автопарки такої техніки, і є фірми, які проводять на ній екскурсії, здають в оренду чи пропонують тюнінг "бе-те-ерів" - замінюють двигуни, обшивають салони шкірою, встановлюють плазменні панелі.

Права - як на трактор

"Сам автомобіль демілітаризований, він знаходиться в цивільному користуванні. Власник встановлений, на нього складений протокол", - розповів міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, відповідаючи на запитання депутатів щодо появи розфарбованої морквинами бойової розвідувально-дозорної машини (БРДМ) в центрі Києва 18 травня.

Тобто, цей транспорт хоча і створений для військових завдань, зовсім необов'язково має належати армії. Подібною технікою можуть володіти і приватні особи.

Військова техніка і жаргон: БРДМ (бойова розвідувально-дозорна машина) - розвідка, горбатий, буратіно БТР (бронетанспортер, бойова колісна плаваюча машина) - броня, коробочка, чайник, бе-те-ер, виручалка БМП (бойова машина піхоти) - автобус, гуска, беха БТЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований) - мітла, мотолига, мультик За матеріалами сайту shampantrans.com.ua

"На бронетранспортер видають номери як на саморобний трактор. Тобто він зареєстрований не в Державтоінспекції, а в Держтехнагляді. Здавайте на тракторні права - і, будь ласка, їздіть", - розповів ВВС Україна Руслан Бойко, який разом з братом володіє компанією "Шампаньтранс".

Вони мають військово-патріотичний музей на хуторі Шампань у Черкаській області, для якого зібрали цілу колекцію військової автотехніки.

У прес-службі державної інспекції сільського господарства ВВС Україна підтвердили, що там реєструють подібний транспорт: "Якщо техніка переобладнана і її використовують для сільськогосподарських робіт або мисливства".

За словами пана Бойка, на БРДМ цілком законно можна рухатися автошляхами. Із БТР-ом все складніше, оскільки чинні правила дорожнього руху дозволяють керувати транспортом, ширина якого не перевищує 2,6 м, а бронетранспортер завширшки - 3,2 м, тож для нього залишається бездоріжжя.

"Катаємо людей на БТР-ах, їздимо в поля. Приймаємо дуже багато іноземців", - розповів ентузіаст.

Надлишкове майно

Перш, ніж продати техніку цивільним особам, в армії проводять її демілітаризацію - знімають зброю, рації та інше обладнання, пояснив Руслан Бойко: "Тоді її переводять до п'ятої категорії - це, фактично, металобрухт, неліквіди. Після цього її можна придбати, це не проблема".

Збройні Сили України суттєво скоротилися за роки незалежності, і техніка, яка залишилася у спадок від охопленого гонкою озброєнь Радянського Союзу, почала іржавіти в гаражах та на складах.

Серед надлишкового майна міноборони є купа речей, починаючи з кухонь, фляжок і завершуючи серед іншого деякими зразками броньованих машин, які фактично є лише колісними платформами, що їздять без усілякого озброєння Сергій Згурець, військовий експерт

За оцінками експерта Центру досліджень армії, конверсії та озброєння Сергія Згурця, коли ідеться про броньовані машини, то їхня реальна кількість у багато разів більша за ту, якої потребує армія.

"Серед надлишкового майна міноборони є купа речей, починаючи з кухонь, фляжок і завершуючи серед іншого деякими зразками броньованих машин, які фактично є лише колісними платформами, що їздять без усілякого озброєння. Тож із точки зору мінімальної економії користь від її продажу для держави існує", - розповів експерт.

Уряд визначає, яку техніку потрібно списати, кожні три роки публікуючи Перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено.

У ньому можна знайти гармати 1950-их років, літаки та інші транспортні засоби. Кількість деяких із них сягає тисяч.

Чинний нині документ ухвалили в 2011 році. За результатами виконання попереднього бюджет отримав приблизно один мільярд гривень, пише газета "Народна армія".

І поїздити, і поплавати

Більшість списаної з армії техніки, за словами Сергія Згурця, у поганому стані, і доведеться докласти багато зусиль, щоб повернути її до життя.

"За 20 років стан цієї техніки суттєво погіршився. Треба змінити на ній всю гуму, всі шланги, бо все повиходило з ладу. Це означає, що якщо взяти БТР зі складу, то треба ще місяці три повозитися, аби він поїхав", - каже він.

Ще одна проблема, про яку розповів Руслан Бойко, - споживання пального. Техніка, виготовлена у Радянському Союзі, "жере" 40-50 дизпалива на 100 кілометрів. Це майже вдесятеро більше, ніж сучасні легкові автомобілі.

Image caption Стара військова техніка тепер "воює" проти бездоріжжя та озер з річками

Саму машину, за його словами, можна купити за 5 тисяч доларів, але її модернізація може обійтися ще в 10-20 тисяч доларів. Замінити можна як неекономний двигун, так і інші деталі: в Україні діє вже кілька фірм, які займаються "тюнінгом БРДМів".

"У них вставляють броньоване скло, двері, шумоізоляцію, шкіряний салон, штук п'ять телевізорів - це вже комфортабельна машина. І на ній вже можна покататися, в Дніпрі поплавати, бо це - амфібія", - розповів пан Бойко.

Хоча, як розповіли ВВС Україна в одній із фірм, яка модернізує колишню військову техніку, в основному їхні клієнти намагаються максимально зберегти автентичний вигляд машин, оскільки серед них багато людей, які колись були якось пов'язані з цією технікою.

"Більшість намагається зберегти той вигляд машини, який відповідає їхній ностальгії за часом, коли вони служили в армії", - розповів ВВС Україна представник компанії "Екопроф".

Найчастіше, за його словами, власники броньованої техніки намагаються переробити її для активного відпочинку на природі, полювання та риболовлі.

І хоча зараз замовлень небагато, подібні машини вже є практично в усіх областях України.