У Росії скасували "нульове проміле" алкоголю за кермом

Image caption Тепер водія вважають п'яним, якщо наявність алкоголю в його диханні складає 0,16 і більше міліграма на літр повітря

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що скасовує так зване "нульове проміле" для автомобілістів та встановлює допустимий вміст алкоголю в крові водіїв.

Текст закону оприлюднили на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Тепер водія вважають п'яним, якщо наявність алкоголю в його диханні складає 0,16 і більше мг на літр повітря, що видихається.

В Україні нижня межа наявності алкоголю в диханні - 0,2 мг на літр повітря, що видихається.

Очікується, що завдяки новим нормам від закону не страждатимуть тверезі водії, в крові яких алкотестери можуть виявити мізерно малу частку фонового алкоголю, викликану вживанням кефіру або квасу.

Закон забороняє вживання за кермом речовин, що викликають алкогольне або наркотичне сп'яніння, а також психотропних або інших речовин, що викликають сп'яніння.

Водієві, якого вперше спіймають на водінні в нетверезому стані, загрожуватиме штраф 30 тисяч рублів (близько 7,5 тис. грн) і позбавлення прав на термін від півтора до двох років.

Таке ж покарання чекатиме на власника автомобіля, який пустив за кермо п'яного водія.

За водіння машини в нетверезому стані і без водійських прав порушнику загрожуватиме адміністративний арешт від 10 до 15 діб або штраф 30 тисяч рублів для тих, кого не можна заарештувати, наприклад, вагітних жінок.

Повторне нетверезе водіння обернеться вже штрафом у 50 тисяч рублів і позбавленням водійських прав до трьох років.

Закон набуде чинності 1 вересня 2013 року.

Сухий закон

Закон, що повністю забороняє їздти автошляхами після вживання алкоголю навіть у малих дозах, набув чинності в серпні 2010 року і викликав шквал критики автолюбителів.

Згідно з законом, виявлення в організмі водія навіть малої кількості алкоголю загрожувало йому позбавленням прав на термін від півтора до двох років.

Посилення законодавства було ініціативою президента Дмитра Медведєва, який заявляв, що відсутність заборони на вживання малих доз алкоголю для водіїв сприймають в російському суспільстві як дозвіл сідати за кермо в нетверезому вигляді.

Голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко тоді заявляв, що готовий видавати довідки людям з особливим метаболізмом, в крові яких після склянки кефіру буде виявлено алкоголь.

На думку головного санітарного лікаря Росії, скасовувати "нульове проміле" було не можна.

Законопроект про "повернення проміле" подав до Держдуми в лютому депутат від партії "Справедлива Росія" Антон Бєляков.

Він пропонував вважати п'яною людину, у якої є 0,16 і більше міліграма алкоголю на літр повітря, що видихається, або 0,35 і більше грама на літр крові.

Як заявив інформагенції "РИА Новости" заступник голови комітету Держдуми з конституційного законодавства В'ячеслав Лисаков, ця норма дозволяє з достовірністю у 100% встановити факт вживання алкоголю.

Координатор московського представництва Федерації автовласників Росії Дмитро Самарін сказав "РИА Новости", що законодавцям необхідно зважати на світову практику, згідно з якою п'яним вважається водій з вмістом в крові етилового спирту щонайменше 0,3 проміле.