Чому принца Кембриджського назвали Джордж Александр Луїс?

Image caption Чимало британських монархів носили ім’я Георг, наприклад Георг ІІІ, Георг V і Георг VI

Герцог і герцогиня Кембриджські назвали свою першу дитину Джордж Александр Луїс. На честь кого?

Букмекери не помиляються, каже старе прислів’я. Ім’я Джордж (Георг) до останнього було фаворитом; імена Александр і Луїс також не відставали.

Хоча цинік міг би відзначити, що до того, як стала відома стать дитини, фаворитом було ім’я Александра – друге ім'я королеви.

Image caption Маленького принца назвали Джорджем (Георгом)

З усіх трьох імен найочевиднішим є значення імені Луїс. Воно нагадує про Луїса Маунтбеттена, дядька принца Філіпа і останнього віце-короля Індії. Цей член королівської родини загинув від бомби, яку підірвала на його яхті ІРА.

Його батько, принц Луїс Баттенберґ, був прапрадідом принца Вільяма. Крім того, Луїс – одне із середніх імен герцога Кембриджського. І, звісно ж, ім’я 17 королів Франції (або 18-19, залежно від того, як рахувати).

Якщо ім’я Луїс вшановує одну гілку королівського генеалогічного древа, то імя "Джордж" (Георг) – іншу.

Попри те, що Святий Георгій є покровителем Англії, це ім’я поширилось у Британії лише після вступу на трон німецького короля Георга I. Iм'я має грецьке походження і здавна було популярним в Німеччині.

Усього на британському троні було шість Георгів. Георг III, за якого Британія втратила американські колонії, зараз відомий насамперед завдяки своїй психічній недузі, про яку було знято фільм "Безумство короля Георга" (на основі п’єси Алана Беннетта).

До його сина Георга ІV нащадки поставились більш критично. У третьому сезоні комедійного серіалу "Чорна гадюка" Х'ю Лорі зобразив короля п'яницею і розпусником, що не мав ані величі, ані інтелекту.

Георги, які правили Англією та Британією Георг I – 1714–1727

Георг II – 1727–1760

Георг III – 1760–1820

Георг IV – 1820–1830

Георг V – 1910–1936

Георг VI – 1936–1952

Навряд чи Георг ІV це заслужив. Він справді любив і спиртне, і жінок, і бенкети – Times навіть охрестила його "безнадійним сластолюбцем". Але також цей монарх будував міста, сприяв мистецтвам і аж ніяк не був ідіотом.

Георги XX століття провели Британію крізь дві світові війни. Георг V у 1914 році оголосив війну Німеччині, якою, до речі, правив його двоюрідний брат – кайзер Вільгельм II.

Усвідомлюючи антинімецькі настрої у суспільстві, Георг V змінив ім'я своєї династії з Саксен-Кобург-Ґотської на Віндзорську.

Мовленнєві проблеми його сина Георга VI були зображені у зворушливому фільмі "Промова короля". Принц Альберт, якого в сім'ї називали Берті, сівши на трон, прибрав ім’я Георг, адже британський монарх сам вирішує, під яким іменем правити.

Тепер звернімося до імені Александр. На англійському чи британському троні монархів з таким іменем не було, хоча так звали трьох королів Шотландії.

Image caption Ім’я Джордж має велике значення для британської культури

І все ж, більшість людей чують після імені Александр епітет "Великий".

Полководець Александр Македонський завоював більшу частину земель, про які було відомо його епосі, і часто описується як найкращий войовник усіх часів. Але всебічно розвинутою людиною він не був. Пияк, що якось убив свого друга в хмільному шаленстві, він прожив лише 32 роки, поки його не звела в могилу чи то хвороба, чи то старанно замасковане вбивство.

Image caption Ім’я Александр асоціюється з величчю

Два інших Александри, що правили Македонією (один із них – син знаменитого полководця), загинули від рук убивць. Та це не применшило популярності імені серед монархів.

Найменш успішним з вінценосних Александрів був, напевно, імператор Візантії. Історик Віконт Норвіч відгукнувся про нього так: "Єдина хороша річ, яку можна сказати про царювання імператора Александра, – це те, що воно було милосердно коротким".

Вважається, що цей Александр помер, необачно зігравши у поло в спекотну погоду. Нинішнім Александрам слід взяти це до уваги.