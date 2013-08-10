Вчені відкрили склеп у пошуках Мони Лізи

Науковці в італійській Флоренції відкрили склеп, розшукуючи жінку, яка була моделлю для знаменитої Мони Лізи Леонардо да Вінчі.

Вчені сподіваються знайти там зразки ДНК, за допомогою яких, можливо, вдасться поставити крапку в цьому питанні.

Йдеться про склеп родини Лізи Джерардіні, дружини купця, яка, як вважають, була моделлю для знаменитого художника.

Зразки ДНК зі склепу, ймовірно, допоможуть визначити, чи належить Лізі Джерардіні один з трьох скелетів, знайдених раніше у розташованому неподалік монастирі.

У тому монастирі пані Джерардіні провела останні роки свого життя, де і померла у 1542 році.

Вчені вже багато років б'ються над остаточним вирішенням питання про те, хто саме став прототипом Мони Лізи.

Тепер науковці сподіваються, що хоча би деякі з останків у відкритому склепі належатимуть найближчим родичам Лізи Джерардіні, можливо, її сину П'єро.

"Якщо виявиться, що зразки ДНК належать матері та її дитині, це означатиме, що ми знайшли Мону Лізу", - каже дослідник Сільвано Вінчеті.

Після цього, додає він, можна буде створити комп'ютерну модель зовнішності Лізи Джерардіні та порівняти з картиною Леонардо.

Картину, яка стала однією з найвідоміших серед робіт Да Вінчі, він писав близько 15 років.

Після смерті художника "Мону Лізу" придбав король Франції Франциск І. Зараз вона є однією з перлин паризького Лувру.