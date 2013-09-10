Чотирьох обвинувачених у зґвалтуванні в Делі визнали винними

Image caption Протестувальники під судом вимагають якомога суворішого покарання

Чотирьох обвинувачених у резонансному зґвалтуванні студентки в Делі визнали винними.

Напад стався минулого року у грудні в автобусі в індійській столиці. Дівчину зґвалтували та побили, через два тижні вона померла.

Смерть студентки та шокуючий напад на неї викликали хвилю масових протестів по всій країні.

Після цього випадку зросла увагу до злочинів щодо жінок в Індії, а влада країни ухвалила нове жорсткіше законодавство щодо сексуальних злочинів.

Покарання, до якого засудили чотирьох нападників, оголосять у середу. Їм може загрожувати смертна кара.

Усі четверо відкидають звинувачення у зґвалтуванні та вбивстві.

Згідно з останніми змінами до законодавства, смертний вирок, зазвичай рідкісний для Індії, може виноситися у випадку, коли внаслідок зґвалтування жертва загинула чи зазнала дуже значних травм і фактично опинилася у "вегетативному стані".

Оголошенню остаточного вироку передуватимуть дебати.

Навколо приміщення суду, де відбувається розгляд справи, зібралися десятки журналістів, а також протестувальники, які вимагають жорсткого покарання.

31 серпня підліток, якого також визнали винним у тому зґвалтуванні в Делі, був засуджений до трьох років у виправному закладі. Це максимально можливий вирок для нього, оскільки на момент нападу йому було 17 років. Молодий чоловік відкидав усі звинувачення.

Ще один підозрюваний у справі був знайдений мертвим у камері в березні. Поліція твердить, що він повісився, але його родичі впевнені, що його вбили.