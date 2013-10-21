Мирослав Дочинець. "В’язень замку Паланок"

Книжкова премія ВВС Україна Книга року ВВС-2013 представляє кожну з книжок "довгого списку" (претендентів на звання Книги року).

Видавництво "Карпатська вежа" презентує книгу Мирослава Дочинця "В’язень замку Паланок":

В основі історичного роману для дітей – незбагненна історія про безрідного хлопчика-байстрюка, який у ранньому віці прилучається до копання криниць. І зрештою докопується до таких глибин! Як земних-матеріальних, так і духовних, моральних.

Дивовижна одіссея знегод і поневірянь веде його з каземату замку Паланок до монастирської келії, відтак – до Війська Запорозького, в Туреччину, Єгипет, і знову повертає на рідні терени. Він стає чільною у краї фігурою, з якою рахуються в європейських столицях.

Юнак здобуває унікальний хист, навчається мудрості в наставників, завдяки наполегливості й кмітливості заробляє великі статки. Та найбільші його скарби – свобода духу, висока освіченість, шляхетність, служіння громаді.

Головний герой узяв від землі силу, а від Неба духовність, і навчає цьому людей, рішуче міняє їх, а з ними й довколишній світ. Своїм життям він відкриває їм дві найголовніші принади – свободу від страху і свободу від злиднів. Будуючи власним коштом міст у Мукачеві, насправді він прокладає міст до нової доби, нової свободи, до нової сутності буття на задвірках європейського маргінесу.

Захоплююча розповідь сповнена ароматом Часу, Романтики і Любові.

Анотація надана видавництвом.

Книга "В’язень замку Паланок" потрапила до "довгого списку" премії Дитяча Книга року ВВС-2013. Усього до нього увійшли 13 книжок.

Премія Книга року ВВС-2013 проходить у співпраці з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).