Руслан Горовий. "Гагарін і Барселона"

Книжкова премія ВВС Україна Книга року ВВС-2013 представляє кожну з книжок "довгого списку" (претендентів на звання Книги року).

Видавництво "Кальварія" презентує книгу Руслана Горового "Гагарін і Барселона":

"Гагарін і Барселона" - збірка вибраних оповідань та повістей українського журналіста, автора, режисера та керівника відомого проекту "Служба розшуку дітей" Руслана Горового. І хоча твори автора тематично не пов’язані з його телевізійними проектами, режисерський досвід надає його розповідям дивовижної ясності деталей і справжньої кінематографічності - "картинки" з книжки ще довго стоять перед очима після прочитання.

У цій книжці немає жодної вигаданої історії чи персонажу - всі вони взяті з реального життя та доповнені власним, доволі багатим та різноманітним, життєвим досвідом автора. А повість "Дев’яноста хвиля міграції" — майже автобіографічна... Тож ця книжка не читається — вона проживається.

Це - більше, аніж просто книжка...

Анотація надана видавництвом.

Книга "Гагарін і Барселона" потрапила до "довгого списку" премії Книга року ВВС-2013. Усього до нього увійшли 20 книжок.

Премія Книга року ВВС-2013 проходить у співпраці з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).