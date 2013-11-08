Весілля hi-tech: Twitter-сукня та GPS-обручки

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption У світі технологій закоханим парам пропонуються нові способи відсвяткувати весілля

Потрапляючи на весільний бенкет можна подумати, що світ технологій нарешті лишається осторонь – перед нами традиції, незмінні з часів Джейн Остін. Але це не так.

Враховуючи, що лише у Великій Британії щорічний обіг весільної індустрії становить більше 10 мільярдів фунтів стерлінгів, здається, що гіганти новітніх технологій мали б активно пропонувати тут свої послуги. Натомість в цей сектор, де все ще царюють традиції, прокладають стежки дрібніші компанії-першопрохідці.

ВВС попросила наречену Еллу Вільямсон дізнатися, наскільки високотехнологічним може бути нинішнє весілля.

Імідж – це все

В останні роки мода й технології зрослися, як ніколи. Ми бачили, як модель Діта фон Тіз продемонструвала першу в світі сукню, надруковану на 3D-принтері, а співачка Ніколь Шерзінґер виступила в костюмі з вмонтованими світлодіодами, через які транслювалися повідомлення з мережі Twitter.

Отже, чи можна придбати весільну сукню, на якій би висвітлювались побажання щастя від дорогих людей?

CuteCurcuit – компанія, що створила Twitter-сукню – підтвердила, що готова прийняти таке замовлення. Проте головний творчий директор компанії пропонує простіше рішення.

"Ми розробили весільні костюми з сріблястої тканини, що проводить сигнали. Коли молодята цілуються, на оздобленні їхніх вбрань висвітлюються приватні повідомлення", – пояснює Франческа Розелла.

Копирайт изображения I.MATERIALESE Image caption У 2012-му i.materialise представила капелюшки, виготовлені методом 3D-друку

Технологічних змін зазнала і давня традиція вдягати на весілля капелюшки. Головні убори зацікавили бельгійську фірму з 3D-друку під назвою i.materialise, яка минулого року провела конкурс серед капелюшників.

Наразі фірма пропонує два шляхи індивідуального виготовлення капелюшків: або скористатися послугами запропонованого дизайнера, або розробити макет самостійно й доручити лабораторії фірми лише друк і збирання виробу.

Представник компанії Татьяна де Ві додає, що в них можна замовити і "весільні обручки, обручки нареченої та фігурки для весільного торта" – все надруковане на 3D-принтері.

Запрошення на весілля

Запросити гостей на весілля нині можна інноваційно, поєднавши віртуальний і реальний світи.

Після повільного старту півтора роки тому, поліграфічна продукція з елементами доповненої реальності нарешті набула популярності Кріс Хьюз, керівник фірми Stuprint.com

Поліграфічні компанії почали пропонувати продукцію, виготовлену за технологією "доповненої реальност" (augmented reality), коли запрошення оживають у руках. Все просто: треба лише записати хвилинний відеоролик у форматі MP4 і відіслати в компанію, яка вмонтує його у листівку. Запрошені зможуть навести на листівку смартфон або планшет – і побачити особисте повідомлення від майбутнього подружжя.

Таку продукцію намагаються "розкрутити" вже не перший рік – однак, як кажуть представники однієї з компаній у цій галузі, нині весільна індустрія цілком дозріла до доповненої реальності.

"Після повільного старту півтора роки тому, поліграфічна продукція з елементами доповненої реальності нарешті набула популярності. Це пов'язано з поширенням смартфонів і мереж зв'язку 4G, а також з успішними рекламними кампаніями", – пояснює кореспондентові ВВС Кріс Хьюз, керівник фірми Stuprint.com.

Роман із роботом

Яке ж технологічне весілля обійдеться без робота?

Принаймні, так вважає японське подружжя Томохіро Шибата і Сатоко Інове. Їхню весільну церемонію у 2010 році проводила i-Fairy – фея-робот виробництва фірми Kokoro та вартістю 46 тисяч фунтів.

Image caption Цього року пілотна модель весільного робота вже брала участь у церемонії в штаті Вісконсин

Проте вже у 2014 році одруження за участі машини стане доступнішим – завдяки винаходу весільного робота Оскара. Це механічна істота заввишки 61 сантиметр, що може виконувати функції шлюбного реєстратора, провідника нареченої до вівтаря, оратора або обслуги.

Оскар обладнаний комп'ютером Arduino замість мозку, голосовим модулем, що обертає текст на слова, і відеокамерою з високою роздільною здатністю, щоб бачити; руки ж він запозичив від поламаної іграшки Kinderbot.

"Коли у 2012 році я створив удома свого першого робота, мої друзі Марк і Сара жартівливо запитали, чи не зможе він провести їхнє весілля, – розповідає винахідник з Міннеаполіса Джон Шміґ. – Я відповів, що зроблю робота спеціально для них, а поки розширював його можливості, то подумав, що інші люди теж можуть зацікавитись".

Пілотна модель робота вже підносила обручки на церемонії у серпні, і пан Шміґ обіцяє, що з початком наступного року в США можна буде орендувати завершену модель. Новий робот зможе навіть рухатися під музику, додає він. Тож пильнуйте, щоб він не відбив у вас наречену на першому танці!

Допоки трекінг не розлучить нас

Бразильську програму Boyfriend Tracker ("Стежка за бойфрендом") було завантажено 50 тисяч разів за два місяці її існування, а значить, багато хто хоче бути обізнаним про кожен крок свого партнера. Програма потайки передає координати GPS і текстові повідомлення про перебування мобільного телефону, на який вона встановлена.

Image caption "Пам’ятна обручка" має нагріватися напередодні кожної річниці шлюбу

Виникає питання – коли ж на ринку з'являться обручки, обладнані чіпами GPS?

Американський інженер Бенджамін Коукс створив для своєї нареченої обручку зі світлодіодним сигналом, що починає світитися при наближенні до спеціального передавача.

Однак він сумнівається, чи вийде слідкувати за маршрутом чоловіка або дружини за допомогою обручки.

"Я б не покладався на GPS, – каже він. – З нинішнім розвитком технологій в обручку не поміститься батарея, яка б могла забезпечити ефективну роботу пристрою".

Натомість він пропонує використовувати радіочастотні мітки, інформація з яких може реєструватися стратегічно розміщеними зчитувачами.

Копирайт изображения THE KNOT Image caption Гості на це весілля "прийшли" через інтернет

Для менш недовірливих, але більш забудькуватих молодят компанія Alaska Jewelry розробляє "пам'ятні обручки".

Ці ювелірні вироби, які поки що перебувають на стадії задуму, мають автономно нагріватися напередодні річниці шлюбу, нагадуючи про пам'ятну дату. Вбудований мікроскопічний термоелемент обертатиме тепло людської руки на електрику, якої має вистачити на заряд крихітного акумулятора і роботу годинника.

"Багато хто висловив інтерес до цього проекту, – каже працівник Alaska Jewelry Клів Ойнес. – Що ж до обручок з передавачем GPS, думаю, ми не будемо їх виробляти, адже це прямо протилежно тим світлим почуттям, які символізує шлюбна обручка".

Залучення до весілля інтернет-аудиторії

Якщо за вибором ґаджетів у вас лишилося обмаль часу на планування церемонії, інтернет знову прийде вам на допомогу.

Цього року, на День святого Валентина, компанія з організації весіль TheKnot.com провела у Нью-Йорку перше весілля із залученням широкої інтернет-аудиторії.

Усі елементи святкування, від костюмів до стилю оформлення ("сучасний льодовий замок"), обрали шляхом голосування в інтернеті.

А якщо вам ще чогось бракує, завжди можна відредагувати фотографії за допомогою Photoshop.