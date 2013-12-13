Майдан уночі: козаки, сухий закон і молитва за ворогів

Image caption Щогодини на Майдані виконують державний гімн

"Як же всі пахнуть димом", - обмінюються між собою враженнями працівниці метро, зустрічаючи вдосвіта перші партії пасажирів на станції "Хрещатик".

Нічний Майдан справді схожий за атмосферою на велетенський пластунський табір у центрі Києва. Тільки більшість його учасників давно виросли зі скаутських одностроїв, і така польова "романтика" стала для них, за їхніми ж словами, вимушеним кроком.

Після того, як у ніч проти середи міліція спробувала витіснити мітингувальників з центру Києва, тепер на нічний протест виходить значно більше людей, розповідають місцеві "старожили" – приїжджі демонстранти, серед яких багато західноукраїнців.

О третій ночі на Хрещатику нині ходить стільки людей, скільки раніше можна було побачити хіба що в погожий вихідний день. А біля цілодобового віконечка Макдональдса вишиковується черга хвилин на 20.

Обов'язки нічного ведучого Майдану за собою закріпила співачка Руслана, яка активно бере участь у протестах від самого їх початку наприкінці листопада. Вона підбадьорює людей на площі і час від часу зачитує зі сцени повідомлення про підтримку протесту, які надходять їй на мобільний телефон.

"Скажіть Майдану, що армія з народом. Офіцерський корпус сухопутних військ", - радісно каже в мікрофон Руслана.

"Це добре, що заборонили пити. Просимо також заборонити курити", - читає вона іншу СМС.

"Якби я не курив, то вже би другий сон бачив", – насмішкувато огризається огрядний чоловік з сигаретою в зубах, який розливає чай мітингувальникам.

Image caption Уночі в забарикадованому містечку постійно перебувають тисячі людей

Зі сцени також звучить українська музика, особливо часто "Океан Ельзи".

До мікрофонів регулярно виходять священики для загальної молитви, в тому числі й "за ворогів". Один з духовних отців розповідає притчу про те, що насправді ніяких ворогів немає, а є лише люди, які несвідомо бажають іншим зла.

Щогодини присутні під проводом Руслани співають гімн. При цьому співачка просить людей піднімати над головою увімкнені мобільні телефони – каже, так створюється ефектна картинка для телекамер.

"Кожне обличчя на Майдані – це іміджмейкер України", - додає вона.

Люди охоче слідують цій новій традиції, і темна площа засвічується тисячами білих вогників.

"Вибачте, у мене рекламна пауза", - каже юнак, який розливає чай позаду сцени, і, приклавши долоню до грудей, затягує "Ще не вмерла…".

Копирайт изображения AFP Image caption Вранці дехто з цих людей піде відсипатися до Будинку профспілок, КМДА чи "Жовтневого палацу"

"У нас там зброя закопана"

Жодних слідів міліцейського наступу, який був усього дві доби тому, на Майдані непомітно.

Повсюди на площі і проїжджій частині стоять великі зелені намети, які обігріваються завдяки електрогенераторам. Поблизу барикад і вглиб табору протестувальники гріються від багать у металевих бочках. Поруч лежать і пахнуть гори порубаних дров.

Ледь не на кожному кроці роздають канапки або чай. Поблизу стели, де стояв розігнаний два тижні тому студентський Євромайдан, тепер повно наметів і вогнищ. Тут же у трьох величезних закопчених чанах варять куліш.

Козацтво на Майдані присутнє і в буквальному сенсі: активісти козацьких організацій, разом з афганцями, націоналістами та просто волонтерами ведуть цілодобову охорону Євромайдану.

На очах ВВС Україна сотник Василь Любуня у камуфляжній формі та чорній шапці з тризубом дає розпорядження ройовим вести своїх підопічних на охоронні пости поблизу барикад. Потім розповідає про головні завдання охорони: стежити за рухом спецпідрозділів міліції, щоб у разі потреби здіймати тривогу, і виявляти провокаторів.

Коли сила сходиться з силою – це завжди важко Владислав Клешня, Благодійний козацький фонд ім. Івана Сірка

Як розказує інший активіст козацької організації з Дніпропетровська Владислав Клешня, охорона регулярно виводить за барикади хлопців, які ходять групами по 4-5 осіб і навмисно підбурюють людей до бійок.

Провокаторами тут іноді називають і своїх – протестувальників, які порушили "сухий закон" Євромайдану. Люди напідпитку, пояснює Владислав Клешня, теж провокують на агресію інших, хоча й роблять це ненавмисно. Щоб цього не сталося, їх також тимчасово виводять за межі Майдану.

"Кругом – і пішли звідси. Приходьте за годину!" – каже охоронець на барикаді біля ЦУМу двом п'яненьким чоловікам, очевидно приїжджим, які о 4-й ранку хотіли повернутися на Майдан. Ті пробують сперечатися, але побачивши, що довкола них збирається зацікавлена юрба – поки що мовчазна – покірно відступають нетвердою ходою у бік Бессарабки.

Про інші подробиці того, як працює охорона Майдану, Владислав і Василь розповідати не хочуть – "військова таємниця". Проте сотник Любуня все ж не втримується і видає загальну чисельність волонтерів, які зголосилися охороняти Майдан: 1600 осіб. Його очі світяться гордістю.

"Захиститися ми можемо – сто процентів", - додає Владислав Клешня. І каже, що серед сучасних козаків багато хто займається єдиноборствами, а одна з їхніх улюблених ігор – "лава на лаву". Саме ця забава, розповідає він, пригодилася, коли "Беркут" уночі спробував відтіснити протестувальників з площі.

"Коли сила сходиться з силою – це завжди важко", - розмірковує Владислав. І додає, що в середу вдалося вистояти завдяки тому, що після нічної тривоги на Майдан почали масово з’їжджатися кияни.

Image caption Кілька наметів слугують місцем для молитви і сповіді

"Кияни - молодці. Без них ми би пропали", - погоджується львів’янин Андрій. Він відійшов від вогнища біля стели, побачивши штатив фотоапарата, який чомусь нагадав йому триногу для кулемета.

Розповідає про свою розмову з донецькими хлопцями, що мітингували біля Верховної Ради за Партію регіонів, а потім прийшли подивитися на Майдан. Розказав їм легенду, що на Західній Україні люди поливають городи мастилом.

"Вони питають: А навіщо? А я кажу: "Бо в нас там зброя закопана", - сміється Андрій зі свого жарту. І після паузи вже серйозним тоном додає: "Ну ви ж подумайте, 22 роки нічого не міняється".