Новий рік крокує планетою

Image caption В австралійському Сіднеї святкування вже розпочалися

Світ готується відзначити, а подекуди вже відзначає прихід нового 2014 року.

В австралійському Сіднеї тисячі людей зібралися на традиційне видовищне піротехнічне шоу.

Одним з перших міст, у якому наступив новий рік, стала столиця Нової Зеландії Окленд – там годинник пробив дванадцяту о першій дня за Києвом.

У Японії синтоїстські священники збираються для підготовки до настання нового року біля їхніх святинь.

Неодмінними атрибутами святкування у багатьох містах стануть великі дисплеї. Поставити рекорд за величиною екрану цього року намагатиметься Дубай. А китайський Ухань скасував плани щодо гігантського дисплею, побоюючись, що він може негативно вплинути на проблеми зі смогом, від яких потерпає місто.

Південноафриканський Кейптаун планує відзначити Новий рік безплатним концертом з лазерами, феєрверками та елементами 3D задля увічнення пам’яті президента Нельсона Мандели, котрий помер 5 грудня.

Нью-Йорк відзначить Новий рік традиційним зворотнім відліком на Таймс-сквер.

А в Ріо-де-Жанейро, як очікується, пляж Копакабана в новорічну ніч знову заповнять понад два мільйони людей.

Масове святкування Нового року заплановане і на Майдані Незалежності у Києві.