Судно, що хотіло допомогти "Академіку Шокальському", теж застрягло

Операція з порятунку пасажирів судна "Академік Шокальский", що застрягло у кризі, опинилася під загрозою, тому що китайське судно, яке прийшло на допомогу, також опинилося у крижаному полоні.

52-х пасажирів і чотирьох членів екіпажу повинні були доставити на китайське судно "Сніжний дракон" гелікоптером, щойно дозволять погодні умови.

Але за останніми повідомленнями, "Сніжний дракон" насилу може просуватися вперед і, ймовірно, також застряг у кризі.

Дослідницький корабель "Академік Шокальский" був заблокований кригою біля узбережжя Антарктиди 24 грудня. На борту судна перебуває 74 людини: австралійсько-новозеландська антарктична експедиція і 22 представників Росії - члени екіпажу.

Невдалі спроби

Раніше до "Академіка Шокальского" не зміг пробитися австралійський криголам "Аврора Австраліус" через погані погодні умови.

Влада Австралії повідомила, що криголам зупинився через сильний снігопад і погану видимість.

"Академік Шокальский" намагався повторити маршрут, яким сторіччя тому пройшов австралійський натураліст Дуглас Моусон.

За даними МЗС Росії, яке підтримує зв'язок з "Академіком Шокальським", усі члени екіпажу і учасники експедиції здорові, загрози їхньому життю немає.

За словами учасників експедиції, у них достатньо продуктів і їм нічого не загрожує.

Незважаючи на перешкоди, що виникли, учені заявили, що сповнені рішучості продовжити свій шлях і після визволення з льодового полону.