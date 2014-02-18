У США розбили вазу Ай Вейвея на 1 млн доларів

Копирайт изображения Reuters Image caption За словами художника, він звик до нищення творів мистецтва, але з інших міркувань

В американському штаті Флорида місцевому художнику висунуть кримінальні звинувачення за те, що він навмисне розбив вазу китайського художника і дисидента Ай Вейвея вартістю мільйон доларів.

51-річний Максімо Камінеро розбив вазу в Маямі в неділю на знак протесту проти того, що він назвав відмовою місцевого музею мистецтва виставляти роботи місцевих художників.

Його звинувачують у злочинному заподіянні матеріальних збитків. За словами поліції, пан Камінеро сказав, що свідомо вчинив акт вандалізму, бо хотів привернути увагу до дискримінації місцевих художників керівництвом музею.

Ай Вейвей заявив, що він проти того, коли художники нищать працю інших художників.

Пан Ай, якого влада Китаю у 2011 році затримала під час переслідування дисидентів, зазначив, що на батьківщині його роботи ніколи не виставлялися.

Перформанс-протест

Виставка китайського художника у музеї Флориди триватиме до середини березня. Серед експонатів виставки - витвір "Випускаючи з руки урну династії Хань", на якій змальовано, як художник розбиває старовинну китайську вазу.

Відомі акти вандалізму Шедевр Рембрандта "Нічна варта" атакували тричі - у 1911, 1975 і 1990 роках

Русалонька Едварда Еріксена в Копенгагені часто стає об'єктом вандалізму

Найвідоміший шедевр Да Вінчі "Мона Ліза" намагалися понівечити кислотою, камінням, фарбою і навіть керамічною чашкою

Полотно Веласкеса "Венера перед дзеркалом" у 1914 році було порізане суфражисткою Мері Річардсон

Охоронець музею розповів поліції, що пан Камінеро підняв розписану вазу, яка була частиною інсталяції, а коли йому сказали поставити її на місце, то він гримнув нею об підлогу.

"Я зробив це для місцевих художників у Маямі, які ніколи не виставляються в тутешніх музеях, - сказав Камінеро місцевій газеті. - Вони [музеї] витрачають багато мільйонів на художників-іноземців".

За його словами, він не планував розбивати вазу, а рішення прийняв миттєво і під впливом композиції самого Ай Вейвея.

Ваза, яку він розбив, була в числі кільканадцяти подібних ваз, розфарбованих у яскраві кольори.

Ай Вейвей в інтерв'ю ВВС з Пекіна сказав: "Я все ще не маю можливості показувати свої роботи в Китаї чи Пекіні. Мені б і на думку не спало піти до музею в Пекіні, щоби влаштувати протест. Мене б відразу заарештували".