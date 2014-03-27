Гігантський щур перелякав родину і прославився у Швеції

Копирайт изображения Justus Bengstson Korsas

Поява гігантського щура у кухні стокгольмської родини потрапила до заголовків новин у Швеції.

Тварина, яка у довжину сягала 40 см (без хвоста), перелякала родину Корсасів.

Голова сімейства Ерік розповів ВВС News, що навіть кіт побоявся заходити у кухню, коли там перебував гігантський щур або "Ратдзілла" - так тварину прозвали у пресі.

Шкідника вбили за допомогою величезної мишоловки працівники санепідемстанції.

До кухні щур потрапив через вентиляційний отвір, прогризши дірку у цементі та дереві.

Його побачили тоді, коли він ласував залишками їжі у відрі зі сміттям.

Мега-щур

Копирайт изображения Justus Bengstson Korsas

Пригода трапилася три тижні тому, і після кількох фото на пам'ять родина про неї забула.

Але коли вони розповіли про це на місцевому сайті з оренди нерухомості, історія привернула увагу журналістів більшості шведських медіа і потрапила до головних новин країни.

У вівторок новина про "мега-щура" стала найбільш поширюваною на відомому шведському сайті Aftonbladet. Про це у своєму Twitter пише журналіст Свен Норденстам.

У соцмережах люди висловлюють сумніви, здивування та огиду.

"Не можу читати новини, бо там пишуть про гігантського щура", - йдеться у одному із дописів.

Пан Корсас голосно сміється, коли розповідає ВВС, що один журналіст йому сказав, що щура треба було заморозити для майбутніх поколінь.

Він додає, що після того його родину щури більше не турбували.

Попри численні спекуляції у пресі, поки що немає достатніх доказів того, що у розвинених країнах щури виростають більшими.

Водночас британські вчені нещодавно довели, що інколи вони можуть сягати розміру вівці.