Київ перейшов на літній час, Крим - на московський

Копирайт изображения Reuters Image caption У Сімферополі святкували перехід на московський час

У день, коли Україна разом з багатьма іншими країнами перевела годинники на годину вперед, влада анексованого Росією Криму перевела стрілки годинників на дві години вперед.

Від 30 березня півострів переходить на московський час, де вже два роки відсутній перехід на зимовий час.

Досі Крим і Севастополь перебували в часовому поясі, що за міжнародною класифікацією позначається як UTC+2, і дотримувалися переходу на зимовий і літній час.

Кримська влада заявляла про те, що не очікує якихось труднощів у зв'язку з переходом на московський час.

"Ніяких проблем не буде. Перехід, за нашими оцінками, повинен пройти гладко і без фінансових та інших втрат", - заявив перший віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв, якого цитує агентство Інтерфакс.

За його словами, кримські підприємства заздалегідь підготувалися до переходу на московський час, погодили графіки роботи, щоб не виникло неузгодженостей. "Так що ніяких негативних наслідків для економіки перехід на московський час не матиме", - підкреслив перший віце-прем'єр.

Зміна часового пояса

За інформацією РІА Новини, найвідоміший у Криму годинник на вежі залізничного вокзалу Сімферополя перевели на дві години вперед в суботу о 22.00.

На привокзальній площі до моменту переведення годинників зібралися більше тисячі жителів міста. У них в руках були прапори Росії, багато хто прийшов з дітьми. На площі була встановлена сцена, де виступили кримські артисти.

До присутніх також звернувся невизнаний владою в Києві кримський прем'єр Сергій Аксьонов, який привітав усіх з "поверненням додому" і " переходом на правильний час".

Головні міські годинники Севастополя - куранти на Матроському клубі - перевели на московський час о 2:00 ночі в неділю за колишнім місцевим часом.

Влада півострова висловилися за переведення стрілок відразу після референдуму 16 березня про приєднання до Росії, результати якого Генеральна асамблея ООН визнала нелегітимними.

Міська рада Севастополя прийняла рішення про перехід на московський час 25 березня.

Крим жив за московським часом в період існування СРСР і в 1994-1996 роках.