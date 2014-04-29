Люди досі схиблені на Кубику Рубіка

Image caption Кубик Рубіка - головоломка-бестселер усіх часів

У 80-х роках Кубик Рубіка був усюди, але й досі є багато людей схиблених на кольорових пазлах.

Рекорд людини складає 5,55 секунд, а робот здатен скласти його за 3,253 секунди. Еду Мілібенду (британському лідеру Лейбористів) вдається зробити це за півтори хвилини.

Більшості людей, попри багатогодинні спроби, це ніколи не вдавалося.

Сорок років по появі на світ, Кубик Рубіка продовжує спокушати, розчаровувати, чи, як паперовий органайзер чи вокмен, нагадувати про свій розквіт у 80-х, коли школи переповнювали діти, які ламали голову над його яскравими квадратиками.

Секрет Кубика Рубіка

Магічний Куб було винайдено у 1974-му році угорським професором архітектури Ерно Рубіком. Після "ребрендингу" на Кубик Рубіка у 1980-у році його продажі в усьому світі сягнули близько 350 мільйонів.

У цього предмета є свій шарм – кольори, характерний звук оберту, він приємний на дотик.

Традиційний кубик має шість сторін, по дев‘ять квадратиків на кожній. Усі сторони різного кольору – біла, червона, блакитна, оранжева, зелена чи жовта. Та це доки кубик добряче не покрутити. Далі головне завдання - повернути все у початковий стан, коли кожен бік має один колір. Усе це спирається на неймовірну інженерію – внутрішню вісь, що дозволяє рядкам і колонкам обертатися.

Мільйони комбінацій

Кубик дуже складний. Кажуть, існує 43 мільйони комбінацій – кількість можливих варіацій кубика.

Сьогодні, принаймні, існують відео-інструкції на Ютубі. Коли школяр Мілібенд, а тепер лідер Лейбористів, навчився складати його, таких підказок не існувало.

Рекорд людини складає 5,55 секунди, а робот здатен скласти його за 3,253 секунди Том де Кастелла

Дехто бачить в ньому виклик – як то перепливти Ла-Манш, чи підкорити Еверест.

Грем Паркер, будівельник з Гемпширу, розв‘язав його у 2009-му, після 26 років спроб. Він ридав, коли закінчив збирати кубик. Паркер зізнався, що кубик став причиною болей у спині та проблем зі шлюбом.

Багато теперішніх фанів народилися після божевілля 80-х. Коннор Олбрайт, студент із Лас Вегаса "присвятив багато часу" тренуванням. Він має 20-30 кубиків і складає їх за 20 секунд.

У 2006-му році спостерігався підйом продажів у США, напевне спричинений фільмом Віла Сміта "У пошуках щастя", де герой-безхатько Сміта збирає Кубик Рубіка і вражає бізнесмена.

Каріна Вермотен, цифровий менеджер з Преторії, тримає кубик у своїй сумочці. "Коли маю вільну хвилинку, або стою в черзі, то граюся ним замість того, щоб вмикати телефон. "Вона не спеціаліст. Одного разу в дитинстві їй вдалося його зібрати, але вона каже, що то була "випадковість".

Завзятим фанатам зібрати його нескладно. Фокус на швидкості, витривалості чи здатності долати додаткові труднощі – такі як проблеми з зором.

Рекорди та алгоритми

Світовий рекорд зі швидкості за одну спробу становить 5,55 секунди, він встановлений датчанином Матсом Валком минулого року. На світовому чемпіонаті переможця визначають за середнім результатом після стрьох спроб. Зараз титул чемпіона тримає 18-річний австралієць Фелікс Земберг, чий середній результат минулого року становив 8,18 секунд.

Щоб гарантувати справедливий результат, комп‘ютер генерує розібраний кубик, який видають кожному з учасників. Рекорд з найбільшої кількості Кубиків Рубіка зібраних протягом 24-х годин становить 4786, встановлений Міланом Батічем з Угорщини.

Біллі Джефс, IT-працівник з Хертфордширу не цікавився Кубиком Рубіка поки не отримав його у подарунок від Сната Клауса на роботі чотири роки тому. Колега побився з паном Джефсом об заклад на 20 фунтів, що тому не вдасться скласти кубик до ранку. Пан Джефс пішов додому і подивився відео в Ютубі. Кілька годин потому йому все вдалося.

Магічний Куб було винайдено у 1974-му році угорським професором архітектури Ерно Рубіком. Після ребрендингу на Кубик Рубіка у 1980-му році, його продажі в усьому світі сягнули близько 350 мільйонів Том де Кастелла

"Коли вчишся збирати кубик вперше, тебе це або чіпляє, або ні". Зараз йому вдається зібрати кубик за 10,15 секунди.

Поціновувачі кубика вивчають сотні алгоритмів – комбінацій ходів. Також їм доводиться тренувати руки на швидкість.

Якщо дилетант погляне на руки професіонала в роботі, він помітить, що його пальці ледве торкаються кубика, замість того щоб міцно його тримати.

Пан Джефс знаходиться в лідерах у змаганні наосліп. Відлік починається коли гравцю дають кубик, який він має запам‘ятати. Далі учасникові закривають очі і він починає збирати його. Джефсу вдається зробити це за 90 секунд, що робить його шостим за швидкістю у Великобританії.

Існує і світовий рекорд в одну руку авторства Земдегса – 9,03 секунди. Індонезієць Фахрі Ріахан тримає рекорд зі збору кубика ногами за 27,93 секунди.

Джефс зізнається у пристрасті до кубиків. "Досить важко вийти з дому без кубика. Маю три в сумці." Кожен з них різного розміру – 5 на 5, 4 на 4 і традиційний 3 на 3.

Словенський студент з Кембриджу Філіп Зорко тримає в кімнаті 12 кубиків. Він каже, що вони різняться якостями. Деякі можуть липнути. Щоб знайти справді гладенький, він замовив його у компанії зі США, яка займається обслуговуванням кубиків. "Цей – мій улюблений. Будь-кому, хто бере цей кубик до рук, стає очевидно, наскільки плавно він рухається."

Зорко, який на початку місяця був учасником команди-переможця кубку університету, каже, що часом його друзі дарують йому кубики на зібраннях. "Це неймовірна розвага на вечірках", каже він. Але кубик не просто розвага. "Я люблю займати чимось руки коли дивлюся кіно, чи роблю щось подібне. Його можна збирати не задумуючись."

Складність кубика це і його основна принада, каже Вермотен. Вона намагалася дивитися онлайн-інструкції та на марне. "Це не можливо, це одна з найбільших загадок світу. Мені до вподоби, що кубик – це майже містерія".