Ісламісти опублікували відео страти журналіста

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Бойовики угруповання "Ісламська держава" оприлюднили в інтернеті відео на якому, як вони стверджують, зафіксований момент убивства американського теле- і фоторепортера Джеймса Фоулі.

Ісламісти заявляють, що зробили це у відповідь на нещодавні американські авіаудари по позиціях "Ісламської держави" в Іраку.

Вашингтон перевіряє достовірність відеозапису убивства журналіста, якого два роки тому взяли в заручники в Сирії.

"Послання до Америки"

На відео, яке називається "Послання до Америки", озброєний чоловік у чорному одязі відрізає голову людині, якого бойовики називають Джеймсом Фоулі. Він стоїть на колінах, одягнений в робу помаранчевого кольору посеред пустельної місцевості.

Бойовик говорить з британським акцентом та ідентифікує себе як член "ІД". Він заявляє, що смерть журналіста є прямим результатом американських бомбардувань позицій бойовиків у Іраку.

На відео бойовики показують іще одного заручника та також називають його журналістом.

Джеймс Фоулі працював репортером у країнах Близького Сходу. Він співпрацював із американським виданням Global Post та французькою інформаційною агенцією France Press.

Копирайт изображения AFP Image caption Джеймс Фолі був захоплений у полон у Сирії в 2012 році

Мати Джеймса Фолі Діана заявила, що вона пишається своїм сином. "Він віддав своє життя, намагаючись показати світу страждання сирійського народу", - написала вона у Facebook.

Вона також закликала ісламських бойовиків відпусти інших заручників.

"Як і Джим, вони невинуваті. Вони не мають жодного контролю над американською державної політикою в Іраку, Сирії або в будь-якій іншій точці світу",- написала вона у соцмережі.

Копирайт изображения AFP Image caption Джеймс Фолі працював з низкою ЗМІ та висвітлював події на Близькому Сході

США "приголомшені"

Представниця Ради національної безпеки США Кейтлін Хейден повідомила, що керівництво країни переглянуло відео, і нині з'ясовує його автентичність.

"Якщо це відео справжнє, ми приголомшені цим жорстоким убивством невинного американського журналіста і висловлюємо свої співчуття його родині та друзям", - заявила Кейтлін Хейден.

Барака Обаму також проінформували про інцидент, однак американський президент утримається від публічних заяв з цього приводу доки не буде встановлена достовірність запису, передає кореспондент ВВС у Вашингтоні.

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Дані станом на перший тиждень серпня

На початку серпня США санкціонували точкові авіаудари по ісламістських бойовиках в Іраку. У той же час президент США Барак Обама заявив, що не планує надсилати до Іраку американські наземні війська.

Воєнізоване угрупування раніше взяло під контроль території в Іраку та Сирії, на яких хоче створити так званий "халіфат" - нову ісламську державу.

"ІД" переслідує немусульман, зокрема єзидів і християн, а також мусульман-шиїтів, яких вони вважають єретиками.

Понад мільйон людей були вимушені залишили свої домівки у Іраку.