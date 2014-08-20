Ісламісти опублікували відео страти журналіста
Бойовики угруповання "Ісламська держава" оприлюднили в інтернеті відео на якому, як вони стверджують, зафіксований момент убивства американського теле- і фоторепортера Джеймса Фоулі.
Ісламісти заявляють, що зробили це у відповідь на нещодавні американські авіаудари по позиціях "Ісламської держави" в Іраку.
Вашингтон перевіряє достовірність відеозапису убивства журналіста, якого два роки тому взяли в заручники в Сирії.
"Послання до Америки"
На відео, яке називається "Послання до Америки", озброєний чоловік у чорному одязі відрізає голову людині, якого бойовики називають Джеймсом Фоулі. Він стоїть на колінах, одягнений в робу помаранчевого кольору посеред пустельної місцевості.
Бойовик говорить з британським акцентом та ідентифікує себе як член "ІД". Він заявляє, що смерть журналіста є прямим результатом американських бомбардувань позицій бойовиків у Іраку.
На відео бойовики показують іще одного заручника та також називають його журналістом.
Джеймс Фоулі працював репортером у країнах Близького Сходу. Він співпрацював із американським виданням Global Post та французькою інформаційною агенцією France Press.
Мати Джеймса Фолі Діана заявила, що вона пишається своїм сином. "Він віддав своє життя, намагаючись показати світу страждання сирійського народу", - написала вона у Facebook.
Вона також закликала ісламських бойовиків відпусти інших заручників.
"Як і Джим, вони невинуваті. Вони не мають жодного контролю над американською державної політикою в Іраку, Сирії або в будь-якій іншій точці світу",- написала вона у соцмережі.
США "приголомшені"
Представниця Ради національної безпеки США Кейтлін Хейден повідомила, що керівництво країни переглянуло відео, і нині з'ясовує його автентичність.
"Якщо це відео справжнє, ми приголомшені цим жорстоким убивством невинного американського журналіста і висловлюємо свої співчуття його родині та друзям", - заявила Кейтлін Хейден.
Барака Обаму також проінформували про інцидент, однак американський президент утримається від публічних заяв з цього приводу доки не буде встановлена достовірність запису, передає кореспондент ВВС у Вашингтоні.
На початку серпня США санкціонували точкові авіаудари по ісламістських бойовиках в Іраку. У той же час президент США Барак Обама заявив, що не планує надсилати до Іраку американські наземні війська.
Воєнізоване угрупування раніше взяло під контроль території в Іраку та Сирії, на яких хоче створити так званий "халіфат" - нову ісламську державу.
"ІД" переслідує немусульман, зокрема єзидів і християн, а також мусульман-шиїтів, яких вони вважають єретиками.
Понад мільйон людей були вимушені залишили свої домівки у Іраку.