Ice bucket challenge по-українськи: допомога армії та хворим дітям

Image caption Одним з перших із відомих політиків крижаною водою під парламентом облився Олег Тягнибок

Світовий флешмоб із обливанням крижаною водою Іce bucket challenge в Україні перетворився на кампанію з допомоги армії та хворим дітям.

В акції вже взяли участь відомі українські політики, а також дружина президента Петра Порошенка Марина.

Формат Іce bucket challenge дуже простий та підходить для літнього часу: людина виливає на себе відро води, в якому обов’язково мають плавати кубики льоду. Одразу після обливання вона кидаєте виклик кільком знайомим, яким пропонує зробити те саме.

У світі метою флешмобу було зібрати кошти для вивчення бічного аміотрофічного склерозу та підвищення обізнаності людей з діяльністю асоціації з вивчення цієї важкої хвороби.

Тому людина, яка бере участь в акції, має перерахувати кошти у цей фонд.

За час акції з 29 липня по 28 серпня асоціація отримала пожертви у розмірі 98,2 млн доларів. За той самий період минулого року пожертви склали всього 2,7 млн доларів.

Найвідомішим хворим на цей недуг є легендарний фізик Стівен Хокінґ.

Українська специфіка

В Україні підхопили ініціативу Ice bucket challenge за формою, проте тут вона набула місцевої специфіки за змістом.

Люди так само обливаються крижаною водою, викладають відео та передають естафету друзям. Але в Україні люди обливаються не заради вивчення бічного аміотрофічного склерозу, а для підтримки української армії на Донбасі.

Також популярним стала участь в акції для допомоги хворим дітям і перерахування коштів у дитячий благодійний фонд "Таблеточки".

Image caption Дружина президента облилась крижаною водою разом з дітьми

2 вересня участь в Ice bucket challenge взяла родина президента України.

Марина Порошенко разом з дітьми облилася крижаною водою та перерахувала кошти на потреби руху "Волонтерська сотня", яка займається забезпеченням українських військових.

При цьому Марина Порошенко передала естафету Наталі Заболотній – директору Мистецького арсеналу та дизайнеру Вікторії Гресь.

З відомих політиків участь в акції встиг взяти керівник партії "Свобода" Олег Тягнибок, виклик #icebucketchallenge якому кинув віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський.

"Передаю гроші батальйону особливого призначення "Січ" для боротьби з окупантом. У свою чергу кидаю виклик Арсенію Яценюку", - написав пан Тягнибок у Facebook.

Інші користувачі соціальних мереж викладають відео з обливанням крижаною водою для збору коштів для різних добровольчих батальйонів та військових частин, водночас публікуючи рахунки для перерахунку їм коштів.

Для хворих дітей

Окремим напрямком#icebucketchallenge в Україні стали пожертви на користь дітей.

Тут найпопулярнішою стала підтримка фонду "Таблеточки", який допомагає важкохворим дітям у Київському дитячому центрі "Охматдит".

Image caption Кияни беруть участь в акції просто на вулицях міста

Обливання крижаною водою та перерахування коштів вже підтримали сотні людей.

"#TabletochkiIceBucketChallenge за два з половиною тижні підтримали багато людей, ця акція допомогла зібрати за цей час 500 тисяч гривень", - повідомив ВВС Україна директор благодійного фонду "Таблеточки" Валентин Десятник.

"За два з половиною тижні ця акція допомогла зібрати 500 тисяч гривень", - Валентин Десятник, директор фонду "Таблеточки

Водночас, як в Україні, так і у світі деякі активісти критикують ініціативу за надмірне марнування води та небезпеку від крижаної води для здоров’я.

"Не можна одночасно боротися проти хвороби та за пневмонію. Захворювання дихальних шляхів входить у трійку найпоширеніших причин смерті", - зауважив у соціальній мережі Livejournal користувач Anton Nossik.

Інші коментатори вказують, що у Києві вже кілька місяців немає гарячої води, а тому Ice bucket challenge люди проходять кожен день.

Також є закиди щодо втягування політики в ініціативу, яка була покликана зібрати кошти для дослідження хвороби.