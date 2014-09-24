Гробниця доби Македонського відволікає греків від кризи

Копирайт изображения AP Image caption Вхід до гробниці в Амфіполісі охороняють двоє сфінксів

Величезна гробниця доби Александа Македонського, яку нещодавно знайшли на півночі Греції, відволікає греків від економічної кризи. Хто ж там похований, гадають вони?

На початку серпня група археологів на чолі з Катериною Перистері розкопала поховання - як кажуть чиновники, найбільше у Греції.

Поховання розташоване в античному Амфіполісі, важливому центрі Македонського царства, у 100 км на схід від Салонік, другого за розмірами міста Греції.

Похоронний комплекс датується кінцем IV ст. до н. е. і оточений стіною завдовжки 500 м; у порівнянні з ним гробниця батька Александра Філіпа ІІ, що у Вергіні на захід від Салонік, видається "карликовою".

"Ми спостерігаємо за розкопками в Амфіполісі із захватом", – сказав кореспондентові ВВС міністр культури Греції Константинос Тасулас.

"Ця гробниця вражає як розмірами, так і художньою майстерністю. Прекрасні таємниці ховаються просто у нас під ногами", - додав він.

Давні та сучасні вартові

Всередині гробниці археологи знайшли дві величні статуї-каріатиди. Кожна простягає руку вбік – ймовірно, застерігаючи сторонніх не заходити до головного приміщення.

Копирайт изображения Ministerio de Cultura de Grecia Image caption Обличчя західної каріатиди (на фото) майже не ушкоджене, але обличчя східної, на жаль, втрачене

Сучасні аналоги каріатид - двоє поліцейських, які цілодобово охороняють місце розкопок - сидять у машині за 200 метрів від входу до пам'ятки.

Їхня робота – не пускати туди десятки журналістів і туристів, які приїжджають звивистою ґрунтовою дорогою з найближчого селища Месолаккія.

Для того ж над дорогою стоїть знак "Проїзд заборонено".

Археологічна група поки не повідомляє, кого поховано в цій гробниці.

Та це не заважає ЗМІ, археологам і звичайним громадянам висловлювати здогадки і з азартом сперечатися.

Науковці сходяться на тому, що таку величну споруду могли звести тільки для визначної особи – ймовірно, близького родича Александра, наприклад, його матері Олімпіади, дружини Роксани чи іншого знатного македонянина.

Інші кажуть, що це може бути кенотаф – символічна гробниця без небіжчика.

Копирайт изображения Ministerio de Cultura de Grecia Image caption Схема споруди, яку розкопували два роки. Попереду двоє сфінксів, ззаду - каріатиди

Відповісти з певністю можуть лише археологи, які беруть участь у розкопках. Але їхня робота уповільнилася після того, як у гробниці знайшли ще одну, третю камеру, яка ризикує завалитися.

Фахівці ще не винесли свого вердикту, але кількасот мешканців Амфіполі та Месолаккії – найближчих сучасних селищ – не cумніваються: тут лежить сам Александр Великий.

"Тільки він заслуговує на таку споруду", – каже 61-річний фермер Антоніс Пападопулос, попиваючи ранкову каву з односельцями у таверні навпроти археологічного музею Амфіполі.

"За величчю і пишністю їй нема рівних. Здоровий глузд каже – це його гробниця", - стверджує він.

Археологи і грецьке міністерство культури застерігають від такої впевненості – адже, за всіма даними, Александра поховано у Єгипті.

"Звісно, нам хочеться швидше дізнатися, кому належить ця гробниця, та це з’ясується лише на певному етапі розкопок", – заявив міністр культури пан Тасулас.

Александр Македонський (Александр Великий)

Народився у Пеллі у 356 р. до н.е., син Філіпа Македонського і Олімпіади, вихованець Аристотеля

У 20 років став правителем давньогрецького Македонського царства

Завоював перські території – Малу Азію, Сирію та Єгипет; у 25 років став "великим царем" Персії

Заснував 70 міст у імперії, що простяглася аж до індійського Пенджабу

Помер у Вавилоні у 323 р. до н.е. від лихоманки

Споруду, яку розкопували два роки, офіційно представили світу минулого місяця, під час візиту до Амфіполіса прем’єр-міністра Антоніса Самараса. Глава уряду назвав знахідку "надзвичайно важливою".

Відтоді до Амфіполі та Месолаккії потекли люди, порушуючи спокій і неквапливість сільського життя.

"З усієї Греції і з-за кордону раптом потяглися журналісти та інші відвідувачі. Роками ми проходили повз це місце, працюючи в полі. Ми знали, що там щось є, але й гадки не мали, наскільки воно значуще", – каже Атанасіос Зурнацис, голова сільради Месолаккії.

Рятівний круг

Знахідка здійняла хвилю патріотизму і національної гордості, допомагаючи грекам хоча б ненадовго викинути з голови думки про економічні проблеми.

Мешканці Амфіполі та Месолаккії сподіваються, що ажіотаж довкола гробниці дасть поштовх до економічного розвитку.

Копирайт изображения AP Image caption Після резонансної знахідки до Амфіполі потягнулися люди

Традиційне місце зустрічі у Месолаккії – "кафеніо", тобто кафе, де величезний платан захищає відвідувачів від ще гарячого вересневого сонця. Сюди ж приходять гості та журналісти.

За словами пана Зурнациса, селяни "сподіваються, що виграли лотерею".

92-річний священик отець Константинос каже, що слідкує за ходом розкопок і "розділяє спільну радість".

Селяни розповідають, що їм уже пропонували викупити їхні земельні ділянки. Більшості з них гроші б не завадили, але вони вичікують, поки археологи зроблять офіційну заяву.

"До знахідки, тутешня земля майже нічого не вартувала. А тепер ніхто не хоче її продавати", – каже мешканка Месолаккії Менія Кір’якоу.

Шестеро жінок, що п’ють ранкову каву за сусіднім столиком, зауважують, що стежити за новинами не так-то й просто.

Елені Цимока, фахівець з балканських студій, яка нещодавно повернулася до рідного села із Салонік, пояснює, що тут у кафе вони чекають представника телефонної компанії, який обіцяв встановити їм інтернет.

Копирайт изображения Other Image caption Нові фотографії, оприлюднені 21 вересня, показують каріатид у повний зріст – 2 м 27 см

"Ми знаємо, що ця гробниця – важлива знахідка. Але без доступу до мережі важко встежити за подіями!", - каже вона.