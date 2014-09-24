Гробниця доби Македонського відволікає греків від кризи
Величезна гробниця доби Александа Македонського, яку нещодавно знайшли на півночі Греції, відволікає греків від економічної кризи. Хто ж там похований, гадають вони?
На початку серпня група археологів на чолі з Катериною Перистері розкопала поховання - як кажуть чиновники, найбільше у Греції.
Поховання розташоване в античному Амфіполісі, важливому центрі Македонського царства, у 100 км на схід від Салонік, другого за розмірами міста Греції.
Похоронний комплекс датується кінцем IV ст. до н. е. і оточений стіною завдовжки 500 м; у порівнянні з ним гробниця батька Александра Філіпа ІІ, що у Вергіні на захід від Салонік, видається "карликовою".
"Ми спостерігаємо за розкопками в Амфіполісі із захватом", – сказав кореспондентові ВВС міністр культури Греції Константинос Тасулас.
"Ця гробниця вражає як розмірами, так і художньою майстерністю. Прекрасні таємниці ховаються просто у нас під ногами", - додав він.
Давні та сучасні вартові
Всередині гробниці археологи знайшли дві величні статуї-каріатиди. Кожна простягає руку вбік – ймовірно, застерігаючи сторонніх не заходити до головного приміщення.
Сучасні аналоги каріатид - двоє поліцейських, які цілодобово охороняють місце розкопок - сидять у машині за 200 метрів від входу до пам'ятки.
Їхня робота – не пускати туди десятки журналістів і туристів, які приїжджають звивистою ґрунтовою дорогою з найближчого селища Месолаккія.
Для того ж над дорогою стоїть знак "Проїзд заборонено".
Археологічна група поки не повідомляє, кого поховано в цій гробниці.
Та це не заважає ЗМІ, археологам і звичайним громадянам висловлювати здогадки і з азартом сперечатися.
Науковці сходяться на тому, що таку величну споруду могли звести тільки для визначної особи – ймовірно, близького родича Александра, наприклад, його матері Олімпіади, дружини Роксани чи іншого знатного македонянина.
Інші кажуть, що це може бути кенотаф – символічна гробниця без небіжчика.
Відповісти з певністю можуть лише археологи, які беруть участь у розкопках. Але їхня робота уповільнилася після того, як у гробниці знайшли ще одну, третю камеру, яка ризикує завалитися.
Фахівці ще не винесли свого вердикту, але кількасот мешканців Амфіполі та Месолаккії – найближчих сучасних селищ – не cумніваються: тут лежить сам Александр Великий.
"Тільки він заслуговує на таку споруду", – каже 61-річний фермер Антоніс Пападопулос, попиваючи ранкову каву з односельцями у таверні навпроти археологічного музею Амфіполі.
"За величчю і пишністю їй нема рівних. Здоровий глузд каже – це його гробниця", - стверджує він.
Археологи і грецьке міністерство культури застерігають від такої впевненості – адже, за всіма даними, Александра поховано у Єгипті.
"Звісно, нам хочеться швидше дізнатися, кому належить ця гробниця, та це з’ясується лише на певному етапі розкопок", – заявив міністр культури пан Тасулас.
Александр Македонський (Александр Великий)
- Народився у Пеллі у 356 р. до н.е., син Філіпа Македонського і Олімпіади, вихованець Аристотеля
- У 20 років став правителем давньогрецького Македонського царства
- Завоював перські території – Малу Азію, Сирію та Єгипет; у 25 років став "великим царем" Персії
- Заснував 70 міст у імперії, що простяглася аж до індійського Пенджабу
- Помер у Вавилоні у 323 р. до н.е. від лихоманки
Споруду, яку розкопували два роки, офіційно представили світу минулого місяця, під час візиту до Амфіполіса прем’єр-міністра Антоніса Самараса. Глава уряду назвав знахідку "надзвичайно важливою".
Відтоді до Амфіполі та Месолаккії потекли люди, порушуючи спокій і неквапливість сільського життя.
"З усієї Греції і з-за кордону раптом потяглися журналісти та інші відвідувачі. Роками ми проходили повз це місце, працюючи в полі. Ми знали, що там щось є, але й гадки не мали, наскільки воно значуще", – каже Атанасіос Зурнацис, голова сільради Месолаккії.
Рятівний круг
Знахідка здійняла хвилю патріотизму і національної гордості, допомагаючи грекам хоча б ненадовго викинути з голови думки про економічні проблеми.
Мешканці Амфіполі та Месолаккії сподіваються, що ажіотаж довкола гробниці дасть поштовх до економічного розвитку.
Традиційне місце зустрічі у Месолаккії – "кафеніо", тобто кафе, де величезний платан захищає відвідувачів від ще гарячого вересневого сонця. Сюди ж приходять гості та журналісти.
За словами пана Зурнациса, селяни "сподіваються, що виграли лотерею".
92-річний священик отець Константинос каже, що слідкує за ходом розкопок і "розділяє спільну радість".
Селяни розповідають, що їм уже пропонували викупити їхні земельні ділянки. Більшості з них гроші б не завадили, але вони вичікують, поки археологи зроблять офіційну заяву.
"До знахідки, тутешня земля майже нічого не вартувала. А тепер ніхто не хоче її продавати", – каже мешканка Месолаккії Менія Кір’якоу.
Шестеро жінок, що п’ють ранкову каву за сусіднім столиком, зауважують, що стежити за новинами не так-то й просто.
Елені Цимока, фахівець з балканських студій, яка нещодавно повернулася до рідного села із Салонік, пояснює, що тут у кафе вони чекають представника телефонної компанії, який обіцяв встановити їм інтернет.
"Ми знаємо, що ця гробниця – важлива знахідка. Але без доступу до мережі важко встежити за подіями!", - каже вона.
- Мешканець Амфіполі Гіоргос Бікос назвав новини про гробницю "рятівним кругом для греків".
- Провідна щоденна газета Kathimerini написала, що для людей природно прагнути хороших новин посеред "постійного мороку і приреченості".
- За словами міністра культури пана Тасуласа, знахідка нагадала усім, що Греція – "колиска неперевершеної цивілізації й країна, яка заслуговує, з таким унікальним [культурним] капіталом і сьогоденними досягненнями, на повернення до прогресу і процвітання".