Точка зору: чим важливий донецький аеропорт

Копирайт изображения EPA Image caption Чорний дим, що здіймається над аеропортом, видно з багатьох куточків Донецька

Донецький аеропорт - стратегічний об'єкт, який сепаратисти можуть використовувати як плацдарм для наступу та для прикриття авіацією, кажуть експерти.

Останніми днями за контроль над аеропортом точаться запеклі бої. Україна твердить, що контролює об'єкт, про контроль над значною його частиною заявляють і проросійські сепаратисти.

Виступаючи у четвер на брифінгу, речник РНБО Андрій Лисенко заявив, що донецький аеропорт не перебуває в оточенні: "Туди надходить підмога. Він перебуває під контролем українських військових. Сепаратисти використовують різну тактику штурмів, але їх всі відбито".

Пан Лисенко не раз наголошував на тому, що донецький аеропорт є стратегічним об'єктом.

Натомість представники так званої "ДНР" пишуть на своїх ресурсах, що триває "зачищення аеропорту", звідки "вичавлюють" силовиків.

Саме в бою за аеропорт загинули дев'ятеро українських військових - це була найбільша втрата українських військових за один день від часу оголошення припинення вогню.

ВВС Україна зібрала позиції представників прес-центру АТО та експертів про те, чим настільки важливий аеропорт.

Владислав Селезньов, прес-офіцер АТО:

Сама інфраструктура аеропорту отримала значні пошкодження. Чи може він використовуватися за призначенням - питання до експертів. Тут треба проводити експертну оцінку стану комунікацій та летовища після обстрілів.

Щодо стратегічного значення. Згадайте кримські події: російські війська, які окуповували Крим, перше, що робили - захоплювали всі кримські аеродроми. Це стратегічні об'єкти, важливі комунікаційні центри. Так само як великі морські порти та залізничні вузли.

Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру ім. Разумкова:

Очевидно, що як тільки сепаратисти отримають аеропорт, там з'явиться авіація. Тоді масштаби конфлікту стануть зовсім іншими. Ця авіація вже стоїть у Криму. Адже ті літаки, які російська армія передавала Україні, були несправні. А діючі літаки залишися. Це було невипадково.

Літаки необов'язково мають літати з донецького аеропорту. Головне для сепаратистів - зафіксувати, що у них є аеропорт й звідти начебто злітають літаки. Насправді зараз авіації ніщо не заважає прилетіти з іншого боку українсько-російського кордону (Росія заперечує свою участь у конфлікті на Сході - Ред.). Це все буде видаватися за начебто захоплені літаки "ДНР".

Ключовим питанням тут також є те, що всі ці бойові дії за аеропорт проходять під час перемир'я. Якщо у інших місцях сепаратисти звинувачують українських військових у порушенні миру, то тут вони самі рапортують про свої атаки на аеропорт. Це свідчить про те, що вони не збираються зупинятися на умовно визначеній зоні під час мирних переговорів.

Ігор Семиволос, директор Центру Близькосхідних досліджень:

Донецький аеропорт від самого початку контролювався українськими військами, тому немає ніякого сенсу звідти відходити.

Видається так, що цей об'єкт - важливий плацдарм. У разі його втрати в умовах відсутності природних перешкод ми можемо опинитися перед загрозою наступу від донецького аеропорту на міста, які контролюють українські сили: напрямок Костянтинівки, Краматорська, Слов'янська і т.д. На аеропорт, наскільки можна зрозуміти, не можна наступати з усіх боків. Тому його можна набагато легше боронити.

Якщо ми можемо утримувати цей об'єкт і він є перешкодою для розгортання наступу сепаратистів, то чому ми маємо його залишати?

З експертами спілкувався В'ячеслав Шрамович.